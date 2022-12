Skema/Bagan Pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia Qatar Lengkap Hingga Final 18 Desember 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belanda, Senegal, Argentina, Polandia, Prancis, Australia, Inggris, Australia dari grup A hingga D telah mengunci tiket ke babak 16 besar.

Selanjutnya dari grup E hingga H baru Brazil dan Portugal yang mengunci tiket 16 besar.

Sementara tim lainnya masih berpeluang untuk lolos dan akan ditentukan pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup.

Dari tim-tim yang telah lolos ke babak 16 besar, juara grup A akan bertemu runner up grup B, juara grup B bertemu runner up grup A hingga selanjutnya.

Dari tim-tim yang telah lolos ke babak 16 besar maka Belanda Vs Amerika Serikat, Inggris Vs Senegal, Prancis Vs Polandia, Argentina Vs Australia.

Brazil dan Portugal belum mendapat lawan karena tim-tim dibawahnya masih sama-sama berpelung untuk lolos ke babak 16 besar.

Skema atau bagan pertandingan Piala Dunia Qatar 2022.

Hanya Kanada di grup F yang dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar dari 2 laga yang telah dilewati.

Dari skema pertandingan, Argentina berpotensi bertemu Belanda di babak 8 besar jika berhasil mengalahkan lawan mereka di babak 16 besar.

Prancis potensi bertemu Inggris di babak 8 besar, syarat tentu harus mengalahkan lawan-lawan mereka di fase knock out.

