Hasil Arab Saudi vs Meksiko Piala Dunia 2022 Live Sekarang Gol Indah Luis Chaves

Para pemain bersaing memperebutkan bola di mulut gawang Saudi selama pertandingan sepak bola Grup C Piala Dunia Qatar 2022 antara Arab Saudi dan Meksiko di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha pada 30 November 2022. Hasil babak I Arab Saudi vs Meksiko di Piala Dunia 2022 masih menunjukkan skor sama kuat 0-0, Kamis 1 Desember 2022. (Photo by Patricia De Melo MOREIRA / AFP)