Gelar Wisuda XXV, STMIK Pontianak Menghasilkan I-Entrepreneur Dengan Kapabilitas Talenta Digital

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - STMIK Pontianak untuk kesekian kalinya kembali melaksanakan acara wisuda XXV.

Untuk prosesi wisuda XXV ini dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Jumlah yang diwisuda berjumlah 204 orang yang terdiri atas 123 orang wisudawan dari Program Studi Teknik Informatika dan 81 orang wisudawan dari Program Studi Sistem Informasi.

Untuk wisudawan termuda atas nama Gigih Oktavianus Chiko, S.Kom dengan umur 21 tahun 1 bulan dan 4 hari dari program studi Teknik Informatika, dan wisudawan senior atas nama Erwin, S.Kom dengan umur 28 tahun 1 bulan dan 22 hari dari program studi Sistem Informasi.

Selanjutnya Lulusan terbaik program studi Teknik Informatika dengan peminatan Teknologi Web diraih oleh Vinna Violetta Cornelia, S.Kom dengan IPK=3,98 dengan masa studi 4 tahun.

Sementara Lulusan terbaik program studi Sistem Informaffsi dengan peminatan Enterprise Information System diraih oleh Marlline Callista, S.Kom dengan IPK=3,94 dengan masa studi 4 tahun.

Secara keseluruhan STMIK Pontianak sampai dengan wisuda XXV telah berhasil mewisuda sebanyak 4.581 wisudawan/wisudawati.

STMIK Pontianak telah berhasil memperoleh nilai akreditasi “B” untuk Institusi dan semua program studi dari BAN-PT.

STMIK Pontianak senantiasa dan selalu menyesuaikan dengan kurikulum terkini, dimana sudah menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

STMIK Pontianak selalu menyesuaikan kurikulum terkini di bidang Enterprise Information Systems, E-Business Technology, Web Technology, dan Intelligence System yang sesuai kebutuhan era revolusi industri 4.0.

Selanjutnya dalam proses pembelajaran, STMIK Pontianak sudah menerapkan pendekatan Open-based Education agar setiap lulusan memiliki kualitas bersaing dan kemampuan menciptakan peluang-peluang bisnis pada perspektif ekonomi Society 5.0.

Setiap lulusan juga dibekali sertifikasi internasional dan nasional di bidang teknologi informasi agar setiap lulusan dapat bersaing secara global.

Hal ini penting mengingat konsep pembelajaran di STMIK Pontianak tidak hanya belajar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, namun memiliki kapabilitas transformasi bisnis digital dan kreatif sebagai seorang I-Entrepreneur dengan kapabilitas menerapkan kecerdasan artifisial, big data dan Internet of Things dalam menumbuhkembangkan ekonomi Society 5.0 bagi perekonomian Indonesia.

Semua lulusan memiliki kesempatan berkarir sebagai Web Design System, Programmer, Web Mobile Specialist, IT Support/Consultant, Web Engineer, Web Analysis and Design System, Chief Information Officer, Database Administrator, IT Project Management, Chief Operating Officer, Information Systems Specialist, Web Technology, Network Administrator, Network Analyst, Database Administrator, Software Engineer, Senior Programmer, Web Analysis and Development, Chief Technology Officer, Artificial Intelligence Expert, Data Scientist.

Konsep pembelajaran di STMIK Pontianak tidak hanya belajar untuk memperoleh gelar kesarjanaan semata-mata, namun lebih kepada belajar untuk meningkatkan kualitas hidup secara utuh dengan kemampuan merepresentasikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Setiap lulusan harus senantiasa melakukan proses pembelajaran secara inovatif dan mampu berperan sebagai penyedia intellectual assets dan menjadi agen perubahan dari paradigma keilmuan ke kompetensi lulusan berbasis extrapersonil skill dalam kehidupan sebagai individu, profesional, dan anggota dalam masyarakat.

Ketua STMIK Pontianak Assoc. Prof. Dr. Sandy Kosasi, MM., M.Kom., COBIT5F., CBIA., CAIA., CITSML., CDSEA., CITAP., CEAA atas nama seluruh sivitas akademika mengatakan pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh jajarannya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan, Ketua Yayasan Harapan Bersama Pontianak beserta seluruh pengurus dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memperhatikan dan memberikan bantuan untuk perkembangan STMIK Pontianak.

"Akhir kata saya atas nama seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan/wisudawati. Semoga hari ini merupakan titik awal menuju masa depan yang lebih sukses, ucapan selamat dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para orang tua dan keluarga para wisudawan/wwisudawati atas semua jerih payah dan pengorbanan putra-putrinya selama mengikuti pendidikan di lingkungan STMIK Pontianak," ujarnya. (*)