Rekap Hasil Piala Dunia Tadi Malam Lengkap Daftar Tim yang Sudah Lolos ke Babak 16 Besar Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Grup A dan B telah memainkan pertandingan ketiga babak penyisihan grup.

Dari hasil pertandingan tadi malam sudah dapat dipastikan juara dan runner up daru grup A.

Hasil pertandingan tadi malam Belanda 2-0 Qatar, Senegal 2-1 Ekuador, Inggris 3-0 Wales dan Amerika Serikat 1-0 Iran.

Belanda keluar sebagai juara grup A dan Senegal runner up serta Inggris juara grup B dan Amerika Serikat runner up.

Pada babak 16 besar Belanda Vs Amerika Serikatn Senegal Vs Inggris.

Malam ini akan dilangsungkan kembali pertandingan dari grup C dan D untuk mencari juara serta runner up grup serta lolos ke babak 16 besar.

Ada 4 pertandingan malam ini yang akan mempertemukan Australia Vs Denmark, Tunisia Vs Prancis, Polandia Vs Argentina dan Arab Saudi Vs Meksiko.

Daru grup C semua tim masih berpeluang untuk lolos, sementara grup D Prancis telah mengunci satu tiket ke babak 16 besar dan 3 tim lainnya masih berjuang untuk lolos.

Daftar Tim Lolos ke Babak 16 Besar:

1. Belanda

2. Senegal

3. Inggris

4. Amerika Serikat

5. Prancis