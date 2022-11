Harga BBM Resmi Berubah di SPBU Pertamina Per 1 Desember, Cek Harga Pertalite dan Solar Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mulai besok Kamis 1 Desember 2022 berlaku harga baru BBM resmi di seluruh SPBU Pertamina, segini harga Pertalite dan Solar terbaru.

PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan harga baru untuk produk bahan bakar minyak BBM non subsidi.

PT Pertamina akan mengeluarkan update harga bahan bakar minyak atau BBM yang berlaku mulai 1 Desember 2022 terutama harga bbm non subsidi.

Penetapan harga baru BBM non subsidi ini seiring dengan perubahan harga minyak mentah di pasar global.

Harga minyak mentah jenis Brent sebulan terakhir turun sebesar 10,05 persen ke level US dollar 83,64 per barel.

Sementara harga minyak mentah West Texas (WTI) berada di kisaran US dollar 78 per barel atau turun rerata sebesar 8,8 persen sebulan terakhir.

Adapun catatan harga bensin atau gasolin di Amerika Serikat sebulan terakhir juga turun sebesar 8,07 persen menjadi sebesar US$ 2,3 per galon atau setara dengan Rp 9.550 per liter, dengan asumsi kurs rupiah sebesar Rp 15.700 per dollar AS.

Sebagi gambaran, mulai 1 November 2022, Harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax tidak mengalami perubahan, sedangkan beberapa jenis BBM berubah hanya di beberapa provinsi.

Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

1. Prov. Bali

Pertamax Turbo 14.300

Dexlite 18.000

Pertamina Dex 18.550

Solar Non Subsidi -

2. Prov. Nusa Tenggara Barat

Pertamax Turbo 14.300

Dexlite 18.000

Pertamina Dex 18.550

Solar Non Subsidi -

3. Prov. Nusa Tenggara Timur