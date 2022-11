Bagan dan Skema BWF World Tour Finals 2022 dari Fase Grup Sampai ke Babak Final

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak undian atau drawing BWF World Tour Finals 2022 diagendakan berlangsung pada 5 Desember 2022.

Laga BWF World Tour Finals sendiri dijadwalkan berlangsung pada 7-11 Desember 2022.

Total ada delapan pebulutangkis baik tunggal ataupun campuran dimasing-masing sektor yang akan berlaga.

Delapan pebulutangkis dunia itu yang maksimal satu negara dua wakil setiap sektor itu diundang oleh BWF.

Nantinya delapan pebulutangkis itu akan dibagi ke dalam dua grup.

Hanya dua peringkat teratas fase grup yang akan melaju ke babak semifinal.

Pada babak semifinal, juara grup akan menghadapi runner up dan begitu pula sebaliknya.

Berikut Bagan dan Skema BWF World Tour Finals 2022

Pembagian grup

Grup A :

Pebulutangkis tunggal atau ganda 1

Pebulutangkis tunggal atau ganda 2

Pebulutangkis tunggal atau ganda 3

Pebulutangkis tunggal atau ganda 3

Grup B

Pebulutangkis tunggal atau ganda 5

Pebulutangkis tunggal atau ganda 6

Pebulutangkis tunggal atau ganda 7

Pebulutangkis tunggal atau ganda 8

Babak Gugur atau play off

Semifinal

Juara Grup A vs Runner Up Grup B

Juara Grup B vs Runner Up Grup A