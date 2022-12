"Aku Mencintai Ayu Ting Ting" Boy William Ungkap Keseriusan Hubungan Mereka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kebahagiaan kini sedang terpancar dari Ayu Ting Ting dan juga Boy William.

Hubungan keduanya sudah membaik sejak kasus perang dingin hingga 4 tahun lamanya.

Saat ini Boy William juga sudah tidak memiliki kekasih lagi dan menjadi incaran warganet untuk menjodohkan dengan Ayu Ting Ting yang juga seorang janda.

Pada acara Meet and Greet Scarlett Beauty Verse di Jakarta, Boy William mengenalkan Ayu Ting Ting ke Song Joong Ki.

“Itu yang sedang duduk disana, berdiri sayang berdiri,” ujar Boy William.

Tentu saja hal itu menjadi perhatian publik.

Lantaran keduanya terus terlihat mesra dan kompak, serta keduannya dianggap saling suka satu dengan lainnya.

Gesture manis layaknya orang berpacaran pun membuat banyak warganet mengaku dibuat baper atau terbawa perasaan oleh keduanya.

Tak heran jika banyak publik maupun warganet yang mendukung hubungan keduanya bisa semakin ke arah yang lebih serius yakni pernikahan.

Terakhir, Boy William sebagai teman dekat Ayu Ting Ting pun menyempatkan waktunya untuk menjenguk pedangdut cantik itu saat dirinya mendapat perawatan intens di rumah sakit.

Bahkan yang mengejutkannya lagi, belum lama ini Boy William tanpa sungkannya mengungkapkan jika dirinya mencintai Ayu Ting Ting.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh host kondang Boy William saat disinggung oleh pengusaha perhiasaan Airyn Tanu terkait perasaanya terhadap pedangdut cantik, Ayu Ting Ting.

Dengan ungkapan dalam podcast tersebut, telah membuktikan bahwa Boy William serius ingin bersama Ayu Ting Ting.

“Jika Tuhan Berkehendak,” ujarnya lagi.

Airyn Tanu juga menyampaikan bahwa, banyak orang yang sudah setuju dengan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius lagi.

"I know, i know, and it's okay, and she’s cool, I love Ayu Ting Ting, she’s amazing, (Saya tahu, saya tahu, dan tidak apa-apa, dan dia keren, Saya cinta Ayu Ting Ting, dia luar biasa)," ujar Boy William.

Seperti yang kita ketahui hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting sudah dekat sedari mereka sama-sama baru meniti karirnya di dunia entertainment. (*)

