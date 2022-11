Promo Makanan di Restoran 29 November 2022, Ada McD Hokben Pizza Hut KFC Burger King Solaria A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak beragam promo - promo makanan di restoran cepat saji yang bisa dinikmati hari ini Selasa 29 November 2022.

Diantara promo makanan dengan menu-menu yang ada bisa didapatkan dengan harga hemat.

Saat ini promo makanan yang bisa dinikmati ada dari promo makanan McDonalds, promo makanan Hokben, promo makanan Pizza Hut, promo makanan Burger King, promo makanan Solaria, promo makanan KFC, promo makanan A&W, dan promo dan banyak promo makanan lainnya.

Yuk dapatkan selengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 29 November 2022 :

promo makanan Hokben

Buat tambah keseruan kamu di akhir bulan, setuju nggak sih kalo abis gajian itu enaknya makan-makan?

Mau makan enak tapi tetap ramah dikantong?

Nah pas banget, lagi ada Promo Payday di HokBen, mulai dari Bundling Paket A & D/B & C + 2 teh botol sosro untuk Dine in, Take Away & Drive Thru.

Ada juga Special Price 3 Simple Set Beef di Gofood & 6 Hoka Hemat di Grabfood*.

Mulai tanggal 25 - 30 November aja!

Nikmati promonya & share pengalaman kamu ya.

promo makanan A&W

Hari ini mau makan pakai menu apa nih, AWesome people.

Perut lapar? Ada Bibimbap Mixbowl, Golden Aroma dan Mozza Burger.