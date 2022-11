Latihan Peningkatan Kemampuan Fungsi Narkoba, Kapolres: Hindari Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Tugas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Polres Melawi jajaran Polda Kalbar dalam menjaga kamtibmas diwilayah hukumnya melakukan terobosan dengan mempersiapkan 1 pleton siaga On Call dari berbagai fungsi guna mengantisipasi dan mencegah gangguan kamtibmas pada hari Sabtu dan hari Minggu.

Pelaksanaan pleton siaga On Call secara bergantian, Polres Melawi mempersiapkan sebanyak 5 pleton On Call.Dalam mengisi waktu siaga on Call dilakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan personil berkenaan dengan tupoksi Kepolisian.

Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto S.I.K mengatakan dalam mengisi waktu pleton siaga On Call dilakukan pelatihan peningkatan kemampuan, Sabtu 26 November 2022 pagi.

"Hari ini Pleton siaga On Call melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan Fungsi Narkoba," ujar AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto .

AKP Aris Setiawan S.H.,selaku padal Pleton II memberikan materi tentang Penyimpanan Barang Bukti,Under Cover buy dan Controled Delivery di aula Tribrata Polres Melawi diikuti AKP Markus,S.Sos.,KBO Samapta Ipda Yerry Tanto dan personil yang tergabung dalam pleton II siaga On Call.

Lebih jauh- AKBP Sigit menambahkan kegiatan latihan peningkatan kemampuan akan terus dilaksanakan Polres Melawi secara kontinyu sebagai bentuk pembinaan kepada personil dalam pelaksanaan tugas Kepolisian ditengah masyarakat.

"Dengan selalu dilakukannya pelatihan,diharapkan seluruh personil dapat menghindari pelanggaran dalam pelaksanan tugas," pungkas AKBP Sigit.