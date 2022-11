Fakta Bisnis Maskapai Susi Pudjiastuti, Berjuang saat Pandemi hingga Potong Gaji Pegawai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Fakta terbaru seputar bisnis Maskapai milik Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia bercerita mengenai perjuangannya mempertahankan bisnis Maskapai penerbangan miliknya Susi Air, selama pandemi Covid-19.

Saat pandemi Covid-19 yang mencapai puncak di 2020, pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran menutup bandara-bandara di Indonesia sehingga penerbangan berhenti beroperasi.

Kebijakan tersebut membuat bisnis Maskapai penerbangan sangat terpuruk lantaran pergerakan pesawat dan jumlah penumpang di semua bandara di Indonesia turun signifikan.

• Bukan Karena Sedih! Penyebab Penumpang Nangis saat Naik Pesawat

Dampak tersebut juga turut dirasakan Susi Air, dari mulanya bisa mengantongi penghasilan hingga Rp 300 juta per hari menjadi tidak ada penghasilan sama sekali.

Kondisi ini berlangsung selama 5 bulan.

Padahal ketika pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia di awal 2022, kondisi Susi Air masih baik-baik saja karena penerbangan masih boleh dilakukan.

"Tidak ada yang pesen tiket karena tidak ada terbang, nothing. Incomenya juga nothing, yang biasa sehari Rp 200 juta-Rp 300 juta ini nothing, so that's how bad it is," ujarnya saat konferensi pers di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin 28 November 2022.

Di sisi lain, Susi mengaku dia masih harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 30 miliar per bulan untuk membayar Gaji seluruh karyawan Susi Air.

Oleh karena itu, Susi langsung melakukan langkah pemotongan biaya operasional yang tidak diperlukan dengan cara menutup kantor-kantor Susi Air di Jakarta hingga menutup 3 apartemen di Jakarta.

"Saya mulai ancang-ancang, oke kalau ada yang tidak perlu ya tidak perlu we keep again. Kita harus berani resizing cost, resizing facility, resizing everything karena sudah berubah," ucapnya

Bahkan di bulan ketiga setelah pemerintah menutup penerbangan, dia terpaksa harus memotong 25-30 persen Gaji karyawan demi bisa memperpanjang usia maskapainya dua bulan lebih lama.

Pasalnya berdasarkan perhitungan Susi, jika dia tidak memotong Gaji karyawan dikhawatirkan bisnis maskapai ini akan kolaps dalam waktu 3 bulan.

Sementara jika Gaji karyawan dipotong 25 persen maka dapat bertahan sampai 5 bulan dan jika dipotong 30 persen dapat bertahan sampai 7 bulan ke depan.

• Bagasi Nyasar Salah Siapa? Prosedur Penanganan hingga Hak Penumpang Pesawat