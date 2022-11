Jadwal Piala Dunia Malam Ini Senin 28 November Lengkap Jam Tayang Portugal Vs Uruguay hingga Brazil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim-tim yang ada dalam grup G dan H akan melangsungkan pertandingan kedua malam ini Senin 28 November 2022 hingga Selasa 29 November 2022 dini hari pukul 02.00 WIB.

Ada 4 laga malam ini yang di mulai dengan Kamerun Vs Serbia, Korea Selatan Vs Ghana, Brazil Vs Swiss dan Portugal Vs Uruguay.

Khusus untuk Brazil dan Swiss yang tergabung dalam grup G jika sukses menang dalam pertandingan malam ini maka akan lolos ke babak 16 besar..

Namun hal itu tentunya tak mungkin, pasalnya Swiss akan berhadapan dengan Brazil, pemenang antara kedua tim ini akan lolos otomatis malam ini.

Swiss dan Brazil sama-sama mengoleksi 3 poin dari laga pertama.

Sementara Kamerun dan Serbia tentunya wajib memenangkan pertandingan untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar.

Tim yang kalah dari Serbia dan Kamerun otomatis akan gugur, jika hasilnya imbang maka penentuan akan dilangsungkan pada pertandingan ketiga nanti.

Dari grup H, Portugal berpeluang besar untuk lolos malam ini.

Portugal yang telah mengoleksi 3 poin butuh satu kemenangan lagi memastikan diri lolos.

Namun Portugal mendapat lawan berat malam ini yaitu Uruguay yang juga difavoritkan untuk lolos ke babak 16 besar.

Ghana yang menghadapi Korea Selatan wajib memang minimal imbang untuk menjaga asa lolos.

Jika Ghana kalah melawan Korsel malam ini otomatis akan gugur dari fase grup.

Update Klasemen Piala Dunia Grup G dan H:

