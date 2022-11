Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Kompetensi Teknis Tes Seleksi PPPK Guru 2022-2023 Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah contoh soal tes seleksi PPPK Guru 2022-2023 terbaru.

Adapun contoh soal tes PPPK yang dirangkum dalam artikel ini adalah Kompetensi Teknis.

Kompetensi Teknis merupakan satu diantara materi yang harus dikuasi setiap pelamar PPPK maupun CPNS.

Terdapat beberapa soal yang juga dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga Anda dapat mengevaluasi hasil belajar.

• Contoh Soal Tes PPPK Guru 2022-2023 yang Sering Muncul Lengkap Kunci Jawaban Kompetensi Teknis

Perbanyak latihan soal dan mengerjakan soal agar semakin siap Anda menghadapi tes PPPK yang akan berlangsung.

Baca juga: Contoh Soal Tes Seleksi PPPK Guru Sekolah Dasar Lengkap Kunci Jawaban Soal PGSD

Tes PPPK akan dilangsungkan dalam waktu dekat sehingga Anda harus benar-benar mempersiapkan diri secara matang.

Ingat persaingan untuk lolos tes PPPK cukup berat, Anda harus bersaing dengan peserta lainnya bahkan rekan kerja selama ini.

Carilah berbagai referensi lainnya untuk mendukung bahan belajar Anda.

Kumpulan Soal Tes PPPK Guru Kompetensi Teknis:

1. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen atau guru sesuai uu guru dan dosen adalah sebagai berikut, kecuali ...

A. Memiliki bakat, minat, panggilanjiwa dan idealisme

B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia

C. Mampu mengenal karaktetistik setiap siswa / setiap mahasiswa diperguruan tinggi / sekolahan

D. Memiliki kualifikasi akademik dan Iatar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas

E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

Jawaban: C. Mampu mengenal karaktetistik setiap siswa / setiap mahasiswa diperguruan tinggi / sekolahan

2. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam ...

A. Bab ll pasal 3 uu guru dan dosen no. 14 tahun 2005

B. Bab II pasal 3 uu guru dan dosen no. 4 tahun 2005

C. Bab ll pasal 3 uu guru dan dosen no. 20 tahun 2005

D. Bab I pasal 2 uu guru dan dosen no. 14 tahun 2005

E. Bab I pasal 3 uu guru dan dosen no. 14 tahun 2005