Piala Dunia Hari Ini Sabtu 26 November 2022, Prediksi Line Up-Total H2H Tunisia Vs Australia Seri!

Para pemain Australia mendengarkan lagu kebangsaan jelang pertandingan sepak bola Grup D Piala Dunia 2022 Qatar antara Prancis dan Australia di Stadion Al-Janoub di Al-Wakrah, selatan Doha. Selasa (22 November 2022). (Jewel SAMAD/AFP)-Pertandingan putaran kedua Grup D akan kembali mempertemukan Timnas Australia Vs Tunisia Sabtu 26 November 2022 sore ini, Simak prediksi susunan pemain kedua Tim dan hasil Head to head pada artikel ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menjelang pertemuan antara Timnas Tunisia akan menghadapi Timnas Australia di Al Janoub Stadium pada putaran 2 Grup D Piala Dunia 2022, Pertandingan hari ini dijadwalkan Sabtu Sore pukul 17:00 WIB,

Berikut prediksi line up kedua tim dan potensi pemenang berdasarkan Head to head (H2H) Tunisia vs Australia.

Prediksi Tunisia bakal berpeluang meraih hasil lebih baik daripada yang diraih Australia pada laga sebelumnya.

Pasalnya Tunisia imbang 0-0 saat melawan Timnas Denmark dilaga perdana Grup D dan kini mendapat poin imbang.

Namun kondisi Australia sendiri dalam keadaan yang kurang baik pasca menelan kekalahan dari sang juara bertahan Prancis dengan skor telak 1-4.

Australia sejatinya sempat unggul terlebih dahulu atas Prancis melalui gol Craig Goodwin di menit 9. Namun, pertahanan Australia kemudian diacak-acak hingga mereka akhirnya kebobolan empat.

Sementara itu, Tunisia terlihat kesulitan mengembangkan permainan saat melawan Denmark. Sudah kalah penguasaan bola, penyelesaian akhir mereka juga tidak optimal.

Tunisia pantas berterima kasih kepada kiper Aymen Dahmen, yang mencatatkan lima penyelamatan.

Berikut prediksi pemain andalan yang akan dimainkan oleh pelatih Jalel Kadri untuk Timnas Tunisia kontra Australia.

Tunisia (3-4-2-1):

Aymen Dahmen; Montassar Talbi, Yassine Meriah, Dylan Bronn; Ali Abdi, Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Mohamed Drager; Youssef Msakni, Wahbi Khazri; Issam Jebali.

Pelatih: Jalel Kadri (Tunisia).

Sedangkan pelatih Graham Arnold (Australia) sepertinya akan memainkan formasi 4-1-4-1 sama seperti sebelumnya ketika kontra Prancis

Australia.