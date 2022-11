Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Semester 1, Kunci Jawaban Latihan PAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini akan disajikan soal UAS Bahasa Inggris kelas 11 SMA / SMK / MA lengkap dengan jawaban untuk Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Simak soal dan kunci jawaban UAS / PAS ahasa Inggris Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023 disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Untuk PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Ulasan soal dan kunci jawaban dapat dijadikan sebagai persiapan siswa diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Soal dan kunci jawaban dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Cek selengkapnya pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Ekonomi untuk siswa kelas 11 SMA / SMK / MA Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Choose the correct answer by crossing a, b, c, d, or e!

1. Everything is nice, …….?

A. is it

B. does it

C. isn’t it

D. doesn’t it

E. was it

Jawaban: C

2. Susan and Dian get new chance,....... ?

A. doesn’t she

B. does she

C. do they

D. don’t they

E. aren’t they

Jawaban: D

3. Jakarta is still our capital,.......... ?

A. is it

B. isn’t it

C. does it

D. doesn’t it

E. weren’t it

Jawaban: B

4. You haven’t finished your annual report,......... ?

A. do you

B. have you

C. don’t you

D. didn’t you

E. haven’t you

Jawaban: B

5. She could write beautiful poems,.......... ?

A. can she

B. can’t she

C. could she

D. doesn’t she

E. couldn’t she

Jawaban: E

6. The bicycle is not here anymore; it must have....

A. been taken away

B. been taking away

C. took away

D. taken away

E. being taken away

Jawaban: A

7. Our house will...... by our neighbour when we are away.

A. kept

B. keep

C. be kept

D. keeping

E. be keeping

Jawaban: C