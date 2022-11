Cara Setting WhatsApp Agar Terlihat Offline Saat Online, Coba 5 Cara Ini!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID–Penggunaan platform pesan singkat WhatsApp memang sangat membantu dalam berkomunikasi di era saat ini, mengakses WhatsApp bisa menggunakan perangkat smartphone atau komputer.

Namun ada kalanya kita tak ingin membalas pesan WhatsApp tersebut dan diwaktu yang bersamaan kita sedang berkomunikasi dengan yang lain.

Untuk itu mengetahui cara agar WhatsApp terlihat offline padahal sedang online dapat berguna bagi pengguna yang tidak ingin diganggu hal lain ketika sedang menggunakan aplikasi milik Meta tersebut.

Cara agar WA terlihat offline padahal online ini sangat mudah. Cara ini tidak hanyaa bisa diterapkan pada perangkat Android saja, tetapi juga pada fitur WhatsApp Business dan WhatsApp Web.

• Bagaimana Menonaktifkan WhatsApp Sementara? Berikut Cara Berhenti Gunakan WA Tanpa Hapus Aplikasi!

Fitur mematikan status online di WhatsApp sangat berguna untuk membuat privasi anda jadi lebih nyaman. Terutama bagi pengguna yang tak ingin terlihat online saat membuka aplikasi maupun membalas pesan.

Selain itu, dengan menerapkan cara ini, memberikan kontrol lebih pada pengguna supaya bisa memilih sendiri daftar pengguna WA lain yang diizinkan melihat status online mereka.

Sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber dibawah ini terdapat cara agar WA terlihat offline padahal online dengan setingan yang kami rincikan sebagai berikut:

- Mengubah Ubah opsi 'Last Seen'

Last Seen adalah salah satu fitur yang memberi tahu semua kontak kapan terakhir kali anda menggunakan WhatsApp atau bahkan jika sedang online.

Jika ingin tampil offline di WhatsApp, Last Seen adalah opsi paling penting untuk dimatikan.

Untuk mematikannya, cukup sentuh ikon tiga titik vertikal di sudut kanan atas, pilih setting atau setelan lalu pilih akun dan tap privasi.

Pada bagian who can see my personal info, sentuh Last Seen dan terakhir, pilih Nobody (Tidak ada) untuk mengaplikasikannya ke semua orang, baik yang kontak yang sudah kita simpan atau nomor tidak dikenal.

• Cara Atur Postingan WhatsApp Agar Tersembunyi Dari Kontak Tertentu Tanpa Diblokir!

- Nonaktifkan centang biru

Dengan mematikan centang biru pada setingan maka saat anda online pesan yang dikirimkan oleh pengguna lain tidak akan terlihat dibaca.