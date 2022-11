BRGM Gandeng University of Queensland Dukung Upaya Restorasi Gambut bersama Masyarakat

Program PEATLI-3 BRGM dan the University Of Queensland resmi dijalankan di Kantor BRGM Grha Gamma, Cikin, Senin (21/11/2022).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bekerja sama dengan The University of Queensland, Australia mendukung upaya pelibatan masyarakat desa dalam kegiatan restorasi gambut yang berlangsung di Kantor BRGM, Grha Gamma.

Kerja sama tersebut tertuang dalam program Peatland Community Engagement and Transdisciplinary Learning–Indonesia (PEATLI).

Program yang didanai oleh the New Colombo Plan (NCP) Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia ini melibatkan mahasiswa the University of Queensland dari berbagai jurusan, mulai dari Ilmu Kesehatan, Ilmu Eksak, Manajemen Lingkungan, Komunikasi, dan Hukum.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kelompok Kerja Kerjasama, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Didy Wurjanto.

“Kami mengapresiasi kedatangan the University of Queensland untuk jauh–jauh datang dari Australia untuk nantinya mengunjungi wilayah restorasi gambut kami di Kalimantan Barat," ujar Didy, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (22/11/2022).

Sebagai informasi, tahun 2022 menjadi penanda pelaksanaan PEATLI yang ketiga kalinya. Nantinya, para mahasiswa program ini akan berkonsultasi dengan sejumlah pemerintahan dan lembaga.

Mereka, di antaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, perguruan tinggi setempat, serta 3 desa yang telah menjadi Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), yakni Desa Kuala Dua, Desa Limbung, dan Desa Arang Limbung.

Program PEATLI-3 akan berlangsung hingga 5 Desember 2022. Sebelumnya, PEATLI – 1 dilaksanakan pada 19 Juni–4 Juli 2019 di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dan PEATLI–2 diselenggarakan pada 20 November–5 Desember 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Associate Professor of the Centre for Communication and Social Change the University of Queensland Elske van de Fliert memberikan kata sambutan, Senin (21/11/2022). (DOK. BRGM)

Associate Professor of the Centre for Communication and Social Change the University of Queensland Elske van de Fliert mengapresiasi BRGM atas kegiatan tersebut.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa tak hanya mempelajari hal-hal baru dan mendapatkan pengalaman, tetapi juga diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan masalah yang kompleks, dengan sudut pandang berbagai disiplin ilmu. Saya yakin mereka dapat memberikan ide-ide baru ke BRGM,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kelompok Kerja Restorasi Gambut Wilayah Kalimantan dan Papua, Jany Tri Raharjo yang turut hadir melalui Zoom Meeting mengatakan, kegiatan restorasi gambut di Kalimantan Barat telah dilaksanakan di 7 kabupaten dalam kurun waktu 2017-2021.

"Restorasi dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Melawi, Mempawah, Sambas, dan Sintang. Hingga tahun 2021, telah dibangun 491 unit sumur bor, 806 unit sekat kanal, 75 hektar revegetasi, serta 156 bantuan paket revitalisasi kepada masyarakat," papat Jany.

Jany menambahkan, mahasiswa the University of Queensland akan mengunjungi lokasi pemeliharaan sekat kanal, lokasi demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar, dan melihat kegiatan revitalisasi melalui pertanian hortikultura.

Kepala Kelompok Kerja Teknik Restorasi Gambut BRGM Agus Yasin mengatakan, BRGM tidak hanya melakukan pemeliharaan langsung di lapangan, tetapi juga melakukan pemantauan secara digital melalui Pranata Informasi Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (PRIMS).