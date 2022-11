Skema Piala Dunia 2022 Qatar Lengkap Hingga ke Babak Final

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek Skema babak play off Piala Dunia 2022 Qatar dalam artikel ini.

Diketahui Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung dari 20 November sampai 18 Desember 2022.

Total sebanyak 64 pertandingan akan dimainkan di 8 stadion yang terletak di 5 kota.

Babak Final diadakan pada 18 Desember 2022, yang juga merupakan Hari Nasional Qatar.

Sejumlah Timnas seperti Argentina, Portugal, Jerman hingga Brasil dijagokan untuk menjadi kampiun pada Piala Dunia 2022 Qatar ini.

Namun para Timnas tersebut harus terlebih dahulu lolos dari fase grup.

Lalu bagaimana skema play off atau sistem gugur di Piala Dunia 2022 Qatar?

Berikut Skema Piala Dunia 2022 Qatar

Babak 16 Besar (3-7 Desember 2022)

* Juara Grup A vs Runner Up Grup B - Stadion Khalifa International

* Juara Grup C vs Runner Up Grup D - Stadion Ahmad bin Ali

* Juara Grup D vs Runner Up Grup C - Stadion Al Thumama

* Juara Grup B vs Runner Up Grup A - Stadion Al Bayt

* Juara Grup E vs Runner Up Grup F - Stadion Al Janoub