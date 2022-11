Update Skuad Surabaya BIN Samator di Proliga 2023, Welcome Daouda Yacoubou

TRIBUNPOTNIANAK.CO.ID - Usai gelaran Livoli Divisi Utama 2022, Surabaya BIN Samator selanjutnya fokus mempersiapkan diri untuk tampil di Proliga 2023.

Selain latihan rutin manajemen Surabaya BIN Samator mulai melengkapi para pemain asingnya.

Terbaru Surabaya BIN Samator resmi mendatangkan pemain asal Republik Benin.

Dilansir dari matinlibre.com, Daouda Yacoubou akan membela tim BIN Samator pada Proliga 2023.

• Profil Tim Voli Jakarta BNI46 Lengkap Prediksi Pemain di Proliga 2023

Daouda berposisi sebagai outside hitter dengan tinggi badan hampir 2 meter ini berasal dari Benin, Afrika.

Sebelumnya Douda membela tim VKP Bratislava pada Liga Mevza Slovakia dengan gelar best Scorer.

Hasil kurang maksimal di ajang Livoli 2022 dan Proliga musim lalu, tentunya membuat manajemen Surabaya Samator bakal serius menapat komeptisi 2023.

Proliga tentunya menjadi yang akan dibidik selanjutnya.

Kedatangan Daouda Yacoubou tentunya menjadi sinyal kebangkitan Surabaya BIN Samator.

Skuad BIN Samator terbilang cukup banyak dinantikan para voli mania apalagi di tengah tanda tanya, dua opposite andalan mereka yakni Rivan Nurmulki dan Agil Angga.

• Daftar Istilah Posisi dalam Permainan Bola Voli

Dua pemain ini belakangan santer dikabarkan tak memperkuat Surabaya Samator di Proliga.

Tetapi adapula yang menyakni kedua pemain tersebut tetap membela Samator.

Tentunya jika benar-benar tak bersama BIN Samator tentunya manajemen harus mencari pengganti yang sepadan.

Prediksi Daftar Skuad

1 Ibnu Qurniadi (Tosser)

2 Rivan Nurmulki (All Around)

3 Sunanda Abdillah (Libero)

4 M. Fahrul Robbi (Open Spike)

5. "Tata" Rampu B. K. (Quicker)

6 Galih Bayu S. (Open Spike-captain)

7 Tedi Oka S. (Quicker)

8 Anang Sugiarto (Open Spike)

9 Hadi Suharto (Quicker)

• Profil Tim Voli Jakarta Bhayangkara Pendatang Baru di Proliga 2023 Lengkap Daftar Pemain Sementara

10 Samsul Kohar (All Around)

11 Bagas Farhan (Tosser)

12 Rama Fazza F (All Around)

13 Ageng Wardoyo (Open Spike)

14 Haris A. Saputra (Quicker)

15 Agil Angga A. (Open Spike)

16 Deni Wahyu S (Open Spike)

17 Hendrik Agel K. (Libero)

18 Devan Risky (Tosser)

Update seputar Proliga 2023 akses di sini