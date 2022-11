Banyak Pilihan Untuk Membeli Mobil Matic di Bawah Rp 200 juta, Ini Daftarnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mobil transmisi matic memiliki pasar yang subur di Indonesia, apalagi dengan banyaknya pilihan yang disajikan agen pemegang merek (APM).

Bahkan hampir semua segmen mobil yang dipasarkan memiliki varian transmisi matic, dari sekelas low cost green car (LCGC), city car, hatchback, dan lainnya.

• Mobil SUV Dengan Harga di Bawah Rp 250 Juta, Berikut Daftarnya

Dari segi harga memang relatif lebih mahal dibandingkan mobil transmisi manual. Apalagi mobil matic selalu menjadi varian tertinggi.

Namun tak perlu khawatir. Bagi yang mencari mobil matic dengan modal di bawah Rp 200 juta, ternyata pilihannya juga cukup banyak.

Ada beberapa model yang menyajikan transmisi matic dengan harga tak lebih dari Rp 200 juta. Bahkan jenisnya sudah ada yang CVT.

• Mobil Matic Anda Hendak Ganti Aki, Jangan Sembarangan Pilih dan Mesti Pahami Hal Ini

Tapi jangan berharap lebih, pasalnya untuk mobil transmisi matic dengan harga di bawah Rp 200 juta, rata-rata segmennya bermain di kelas mobil murah ramah lingkungan alias LCGC dan city car. (*)

Lantas apa saja pilihan mobil matic di bawah Rp 200 juta pada November 2022 ini, berikut daftarnya ;

Honda

Brio Satya E CVT Rp 188.000.000

Toyota

Agya 1.2 G A/T Rp 173,3 juta

Agya 1.2 G A/T GR-S Rp 181,5 juta

Calya 1.2 G A/T Rp 183,6 juta

Daihatsu

Ayla 1.0 X AT Rp 145.750.000

Ayla 1.0 X Deluxe AT Rp 153.200.000

Ayla 1.2 X AT Rp 158.700.000

Ayla 1.2 R AT Rp 168.550.000

Ayla 1.2 R Deluxe AT Rp 172.550.000

Sigra 1.2 X AT Rp 165.100.000

Sigra 1.2 X AT DLX Rp 170.600.000

Sigra 1.2 R AT Rp 173.300.000

Sigra 1.2 R AT DLX Rp Rp 174.700.000

Suzuki

S-Presso AGS Rp 164.000.000

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Mobil Matik di Bawah Rp 200 Juta November 2022"