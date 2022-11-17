Mobil SUV Dengan Harga di Bawah Rp 250 Juta, Berikut Daftarnya

Masih cukup banyak tersedia pilihan merek lain yang untuk rentang harga masih di bawah Rp 250 juta tetapi juga sudah ada menggunakan transmisi CVT.

Editor: Alfonsius Pardosi
zoom-inlihat foto Mobil SUV Dengan Harga di Bawah Rp 250 Juta, Berikut Daftarnya
Dok/Daihatsu
Sales Daihatsu memberikan penjelasan pada konsumen soal fitur terbaru Daihatsu All New Terios di Tangerang, Banten, Selasa 12 April 2022. Daihatsu Terios terus mendapat sambutan positif dari masyarakat karena berkualitas prima, handal di medan tanjakan, punya ground clearance tinggi, tampilan menarik, dan harga kompetitif. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Selain kemunculan WR-V dari PT Honda Prospect Motor (HPM) pada segmen Low Sport Utility Vehicle (LSUV) alias SUV murah dengan harga Rp 271,9 juta yang mengusung transmisi CVT.

Namun masih cukup banyak tersedia pilihan merek lain yang untuk rentang harga masih di bawah Rp 250 juta tetapi juga sudah ada menggunakan transmisi CVT.

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Sebab beberapa merek sejauh ini juga belum menaikkan harga, alias banderolnya masih sama dengan Oktober 2022.

Dari segi produk, varian paling banyak disediakan oleh PT Astra Daihatsu Motor (ADM) melalui Rocky mau pun Terios. Konsumen juga bisa melirik Raize meski pilihannya terbatas.

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SUV murah lain yang dipasarkan di bawah Rp 250 juta datang dari merek asal Korea Selatan, yakni Kia Sonet. Pilihan terakhir dihadirkan DFSK melalui Glory 560. (*)

Berikut daftar lengkap SUV murah dengan harga Rp 250 juta ke bawah November 2022 :

Daihatsu
Rocky 1.2 M MT Rp 205.200.000
Rocky 1.2 M CVT Rp 223.100.000
Rocky 1.2 X MT Rp 219.300.000
Rocky 1.2 X MT ADS Rp 227.400.000
Rocky 1.2 X CVT Rp 237.200.000
Rocky 1.2 X CVT ADS Rp 245.300.000
Rocky 1.0 R TC MT Rp 245.200.000
Rocky 1.0 R TC MT SC Rp 246.700.000
Rocky 1.0 R TC MT Two Tone Rp 247.700.000
Rocky 1.0 R TC MT Two Tone SC Rp 248.700.000
Terios X MT IDS Rp 232.300.000
Terios X MT DLX IDS Rp 242.400.000

Toyota
Raize 1.2 G M/T One Tone Rp 232,4 juta
Raize 1.2 G CVT One Tone Rp 247,3 juta

Kia Sonet
Standar M/T Rp 220.600.000
Active M/T Rp 231.600.000
Standar M/T Rp 230.600.000 (7-seater)

DFSK
Glory 560 1.5L Turbo 6M/T B-Type Rp 203,9 juta
Glory 560 1.5L Turbo 6M/T C-Type Rp 233,5 juta
Glory 560 1.5L Turbo 6M/T L-Type Rp 243,5 juta

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menu SUV Murah di Bawah Rp 250 Juta November 2022"

Sumber: Kompas.com
Tags
mobil
SUV
Daihatsu Terios
Toyota Raize
Daihatsu Rocky
KIA
DFSK

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