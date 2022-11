Perkuat Komitmen, AHM Ikuti Touring dan Pameran Kendaraan Listrik KTT G20

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BALI - PT Astra Honda Motor (AHM) memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan kendaraan bermotor listrik yang telah dicanangkan pemerintah melalui

partisipasinya menghadirkan sepeda motor listrik Honda pada ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20.

Perusahaan mengikuti Touring Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai bagian rangkaian ajang G20 pada Jumat pada 11 November, dilanjutkan dengan Pameran Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Nusa Dua, Bali pada 11- 16 November.

Sebanyak 3 unit Honda PCX Electric (termasuk 1 unit Emergency Road Assist/ERA) menjadi bagian rangkaian Touring Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Bali.

AHM berpartisipasi pada saat pelepasan rombongan Touring di Lapangan Monas, Jakarta pada 7 November dan di Pelabuhan Benoa, Denpasar 11 November yang dilanjutkan dengan konvoi kendaraan listrik menyusuri kota Bali hingga berakhir di Bali Collection, Nusa Dua, Bali.

Di hari dan tempat yang sama, Nusa Dua Bali, AHM mengikuti Pameran Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan menghadirkan Honda PCX Electric sebagai sepeda motor listrik Honda

produksi anak bangsa, dilengkapi pengisian daya baterai Honda Mobile Power Pack.

Para pengunjung pameran pun dapat mencoba langsung performa motor listrik Honda ini pada

area test ride.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan keikutsertaan AHM pada gelaran pendukung KTT Presidensi G20 merupakan bagian atas dukungan penuh terhadap percepatan kendaraan bermotor listrik yang diusung oleh pemerintah Indonesia.

Komitmen ini pun sejalan dengan langkah perusahaan yang juga telah menyampaikan strategi dan roadmap sepeda motor listrik Honda di Indonesia hingga tahun 2030.

“Perusahaan ingin selalu mendukung pemerintah dalam mewujudkan program-programnya. Melalui gelaran KTT presidensi G20, kami ingin menunjukan komitmen besar melalui partisipasi aktif dalam percepatan kendaraan bermotor listrik. Setelah dukungan pada G20, kami akan lanjutkan dengan meluncurkan dua motor listrik Honda terbaru pada tahun depan,” ujar Andy.

Sebelumnya AHM turut mendukung program pemerintah dalam hal percepatan program elektrifikasi kendaraan bermotor melalui partisipasinya dalam rangkaian acara The 3rd Trade, Investment, and Industry Working Group Meeting and Ministerial Meeting (The 3rd TIIWG and TIIMM) G20 Indonesia 2022. Dalam kegiatan tersebut, AHM menghadirkan ekosistem sepeda motor listrik Honda pada area Trade Investment Industry Exposition.

Trade Investment Industry Exposition berlangsung selama TIIMM pada 22-23 September 2022.

Pada gelaran tersebut, AHM hadir dengan memajang Honda PCX Electric dan baterai portable (Honda Mobile Power Pack).

AHM juga menghadirkan 5 Honda PCX Electric dan stasiun penukaran baterai yang dapat dipergunakan untuk mendukung aktivitas operasional panitia serta dapat diutilisasi oleh peserta G20 sejak pelaksanaan TIIWG yang dimulai pada 19 September 2022.

Acara ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara dan organisasi Internasional.