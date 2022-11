Hikmah Meneladani Sifat dan Sikap Rasul Ulul Azmi dalam Kehidupan Sehari-hari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Secara istilah Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang.

Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi di antaranya Nabi Nuh As, Nabi Ibrahim As. Nabi Musa As. Nabi Isa As dan Nabi Muhammad SAW

Para rasul Ulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat.

Namun mereka tetap teguh, sabar dan tawakkal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia.

• Arti dan Penjelasan Amanah, Sikap Terpuji yang Selalu Terpelihara dalam Diri Nabi dan Rasul

Kisah rasul Ulul Azmi untuk menjadi inspirasi bagi juru dakwah masa kini dan akan datang, bagaimana keteladanan mereka dalam berdakwah yang tidak mengenal lelah,

mereka selalu menyeru umat siang dan malam, penuh kesabaran dan ketabahan sambil terus berdo’a dan memohon pertolongan Allah SWT baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kaum mereka masing-masing.

Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan/kesabaran yang luar biasa.

Mereka mempunyai ketetapan (keteguhan) hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah SWT

Sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah SWT

Para rasul Ulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat.

Namun mereka tetap teguh, sabar dan tawakkal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia.

Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari rasul Ulul Azmi antara lain :

Sabar

Ikhlas