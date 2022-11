Daftar KO Brutal Tinju Dunia Janibek Alimkhanuly, Salah Satu Korban Jadi Ayam Sayur Dironde Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Janibek Alimkhanuly dikenal sebagai sosok mengerikan baru di kelas 160 pon Tinju Dunia.

Sang pemegang sabuk WBO sebelumnya, Demetrius Andrade pun enggan bertarung menghadapinya dan memilih pindah divisi.

Padahal Demetrius Andrade telah diperintahkan asosiasi Tinju Dunia WBO untuk beduel dengan Janibek Alimkhanuly yang saat itu adalah penantang wajib.

Hal ini karena Janibek Alimkhanuly memegang sabuk WBO Interim.

Dalam perjalanannya, Janibek Alimkhanuly telah mencatatkan 12 kemenangan yang 8 diantaranya diraih dengan KO.

Petinju asal Kazahstan ini pun mempunyai rasio KO sekitar 66 persen.

Dalam kemenangan KOnya, Janibek Alimkhanuly pernah menang hanya dalam 1 ronde.

• Kalender Tinju Dunia IBF: Oleksandr Usyk Diwajibkan Hadapi Petinju Belum Pernah Kalah Asal Kroasia

Lalu siapa saja korban KO Janibek Alimkhanuly?

Petinju Kolombia, Milton Nunez jadi korban perdana KO Brutal Janibek Alimkhanuly.

Pada Tinju Dunia yang berlangsung pada 20 Oktober 2016, Janibek Alimkhanuly menang dalam waktu 2:25 detik pada ronde pertama.

Milton Nunez dibuat tak berdaya dan harus merasakan KO dari Janibek Alimkhanuly.

Korban KO kedua dari Janibek Alimkhanuly adalah Steven Martinez.

Berduel di The Ford Center at The Star, Frisco, Amerika Serikat, Steven Martinez tumbang pada ronde kelima.

Dalam Tinju Dunia yang memperebutkan sabuk WBO Continental Amerika dan WBO Global, Janibek Alimkhanuly memperpanjang rekor Konya dengan mengalahkan Stuart McLellan.