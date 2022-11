Saul Canelo Alvarez Ditawarkan Sabuk Tinju Dunia Baru Jika Mau Lompati Divisi Dmitry Bivol

Kolase Tinju Dunia Canelo vs Ilunga Makabu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Canelo julukan dari Saul Alvarez mendapat tantangan untuk naik ke kelas penjelajah, divisi satu tingkat diatas Dmitry Bivol untuk memperebutkan gelar sabuk juara WBC menghadapi Ilunga Makabu.

Ilunga Makabu merupakan petinju asal Kongo yang kini memegang sabuk WBC kelas penjelajah tersebut.

Petinju yang memiliki rasio KO hingga 80 persen itu telah memegang sabuk WBC kelas penjelajah sejak 2019 ketika dikosongkan Oleksandr Usyk yang naik ke kelas berat.

Menurut Ilunga Makabu, Canelo akan berpeluang menjadi juara lima divisi jika berani mengambil tantangan tersebut.

Dikatakan Ilunga Makabu, sejatinya mereka telah berencana untuk berduel bahkan sebelum Canelo menghadapi Dmitry Bivol.

“Jika Canelo masih ingin melawan saya, saya akan menjatuhkannya. Saya akan melakukan jauh lebih baik daripada Bivol,” Ilunga Makabu dilansir dari DAZN.

Namun Ilunga Makabu harus sabar biar mendapat slot menghadapi Canelo.

Pasalnya sang superstar Meksiko direncanakan akan menghadapi Dmitry Bivol dalam laga rematch dan juga mempertahankan sabuk WBC dari pemenang Caleb Plant vs David Benavidez.

"Saya ingin penggemar tinju tahu. Canelo-lah yang menantang saya. Saya masih juara, tapi Canelo tidak pernah datang untuk melawan saya, tapi saya yakin Canelo menyadari bahwa menghadapi Ilunga Makabu itu rumit." tambah sang pemegang sabuk WBC kelas penjelajah tersebut.

Canelo sendiri juga masih tahap pemulihan usai operasi ditangan kiri usai kemenangan dalam trilogi menghadapi Gennady Golovkin.

“September mungkin (saat saya kembali, red). Kita lihat apa yang terbaik,” kata Saul Alvarez belum lama ini.

“Tubuh saya butuh (istirahat). Anda tahu, tahun lalu saya bertarung empat kali dalam 11 bulan. Jadi, itu sebabnya. Tapi aku perlu meluangkan waktuku sedikit.

Mungkin Mei, September (saya akan kembali), saya tidak tahu. Tapi luangkan waktuku,” timpalnya.

