Yuk Intip, Desainer dan Konsep Pernikahan Anak Hary Tanoe, Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoe

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Liliana Tanoesoedibjo sempat mengungkapkan kriteria menantu idaman.

Saat itu Liliana mengungkapkan kriteria calon menantunya dalam channel YouTube Boy William.

Namun, soal penghasilan dan ekonomi Liliana Tanoesoedibjo juga punya syarat. Soal ekonomi calon menantu Liliana Tanoesoedibjo juga berharap tidak pas-pasan.

"Jangan benar-benar nol dong. Kasihan anak saya kalau nol. Dikasih makan apa nanti anak saya?" jawab Liliana Tanoesoedibjo.

Kini, putri pertamanya dilamar oleh atlet bulu tangkis ternama Kevin Sanjaya. Pada momen bahagia sang putri Liliana Tanoesoedibjo juga terlihat hadir.

Putri Hary Tanoe dan Liliana Tanoe, Jessica Tanoesoedibjo menikah dengan Jonathan Natakusuma. (TRIBUNPONTIANAK- INSTAGRAM)

Setelah Valencia Tanoesoedibjo menerima lamaran Kevin Sanjaya, baru Liliana dan Hary Tanoesoedibjo turun ke lapangan JIS menghampiri dan langsung memeluk Valencia.

"Congratulation Valen & Kevin. May God always bless both of you 2.8.22," tulis Liliana Tanoesoedibjo.

Desainer Baju Pernikahan

Atlet bulu tangkis Kevin Sanjaya dan putri konglomerat Hary Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo mengisyaratkan bakal menggelar pesta pernikahan dalam waktu dekat.

Pasalnya, Kevin dan Valencia Tanoe didapati tengah mengunjungi galeri pameran milik desainer terkenal Samuel Wongso.

Postingan Samuel Wongso itu sontak menuai beragam komentar dari para penggemar. Mereka ramai menduga jika Kevin dan Valen akan menikah dalam waktu dekat.

Warganet pun beramai-ramai memberikan selamat dan doa terbaik untuk hari bahagia mereka.

Menariknya, kedatangan Kevin dan Valen ternyata juga bertepatan dengan calon pengantin yang lain yakni artis Jessica Mila dan sang tunangan, Yakub Hasibuan. Pasalnya, Samuel juga membagikan potret kehadiran Jessica dan Yakub di galerinya.

"Thank you for comming @kevin_sanjaya , @valenciatanoe ,@jscmila and yakuphasibuan to @wonghangtailor at @thebridestory Market 2022," tulis Samuel melalui Instagram-nya.

