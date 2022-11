Video BCL Terbaru Jawab Isu Hamil dan Perut Buncit hingga Seret Nama Ariel NOAH

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akhir-akhir ini artis sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang kerap disapa BCL diterpa isu kurang sedap.

Kabar tersebut berhembus setelah beredar video BCL Perut Buncit saat mengisi acara di Medan.

Sontak kondisi sahabat Ariel NOAH dengan Perut Buncit nya itu lantas mendapat nyinyiran para warganet hingga disebut sedang hamil.

Memang, dalam video tersebut, perut BCL yang mengenakan kaos putih dan celana legging hitam tampak sedikit membesar.

• Fakta Perut Buncit BCL Viral TikTok - Manggung di Medan hingga Hubungan Asmara Ariel NOAH

Sampai saat ini belum ada penjelasan secara resmi baik dari BCL maupun Ariel NOAH yang namanya ikut terseret.

Namun, postingan video BCL terbaru seolah menjadi jawaban atas tudingan para mulut netizen selama ini.

"14 years ago, we made a promise to always love each other..

Today, eventho we are in a different world, and life has been different for me here..

But you will forever be in my heart.. Happy Anniversary" tulis BCL dalam bahasa Inggris.

Atau jika translatekan kira-kira seperti ini bunyinya:

“14 tahun yang lalu, kita mengikat janji untuk saling setia mencintai satu sama lain.

Hari ini, meskipun kita sudah berada di alam yang berbeda, dan kehidupanku di sini sudah berubah, tetapi kamu akan selamanya ada di dalam hatiku.

Happy Anniversary,” tulis BCL di akun Instagramnya pada, Selasa 8 November 2022.

Diketahui dari isi postingan tersebut, penyanyi Bunga Citra Lestari atau biasa disapa BCL sedang merayakan anniversary ke-14 tahun pernikahannya dengan mendiang Ashraf Sinclair pada Selasa 8 November 2022.