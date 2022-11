Tinju Dunia Akhir Pekan: Rekan Senegara GGG Hadapi Denzel Bentley Dalam Duel Perebutan Sabuk WBO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia akhir pekan ini yakni Sabtu 12 November 2022 dan Minggu 13 November 2022 menyajikan sejumlah laga seru.

Diantaranya adalah perebutan sabuk WBO rekan senegara Gennady Golovkin atau GGG yakni Janibek Alimkhanuly vs Denzel Bentley.

Tinju Dunia Janibek Alimkhanuly vs Denzel Bentley ini berlangsung di Pearl Concert Theater, Palms Casino, Las Vegas, Amerika Serikat.

Duel Janibek Alimkhanuly vs Denzel Bentley disiarkan langsung di Tv Online, DAZN.

Pada partai tambahan sebelum Janibek Alimkhanuly vs Denzel Bentley akan tersaji Seniesa Estrada melawan Jazmin Gala Villarino untuk mempertahankan gelar dunia kelas minimum WBA.

Patut disaksikan pula di Tv Online Sky Sports antara Natasha Jonas vs Marie Eve-Decaire di AO Arena Manchester, Inggris.

Natasha Jonas vs Marie Eve-Decaire ini untuk memperebutkan gelar kelas menengah junior WBC, WBO dan IBF.

Selanjutnya partai Tinju Dunia ekbisi antara Floyd Mayweather vs Deji Olatunji pada Minggu 13 November 2022 di Coca-Cola Arena di Dubai.

Berikut Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan 12-13 November 2022.

Sabtu 12 November 2022

Las Vegas (ESPN+)

Janibek Alimkhanuly (No. 5) vs. Denzel Bentley

12 rounds – middleweights (for Alimkhanuly’s WBO title) – more info

Seniesa Estrada (No. 1, No. 7 P4P) vs. Jazmin Gala Villarino

10 rounds – strawweights (for Estrada’s WBA title)

Cleveland, Ohio (DAZN)