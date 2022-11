Niat Salat Gerhana Bulan atau Sholat Khusuf dan Tata Cara Solat Gerhana Bulan Total 8 November

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gerhana bulan total akan terjadi pada Selasa 8 November 2022.

Durasi Totalitas Gerhana bulan total 8 November 2022 ini akan berlangsung selama 1 jam 25 menit 44 detik dan bisa disaksikan di Indonesia.

Satu di antara amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan saat gerhana bulan total terjadi adalah Solat Gerhana Bulan atau Salat Khusuf.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin Kementerian Agama (Kemenag) sudah menyampaikan tata cara Salat Gerhana Bulan untuk yang akan melaksanakannya. Waktu melaksanakan Salat gerhana bulan total 8 November 2022 adalah setelah Salat Maghrib.

• Masjid Raya Mujahidin Pontianak Akan Gelar Sholat Gerhana Bada Maghrib Selasa, 8 November 2022

Bacaan Niat Solat Gerhana Bulan:

أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ إِمَامً/مَأمُومًا لله تَعَالَى

Ushallî sunnatal khusûf rak‘ataini imâman/makmûman lillâhi ta‘âlâ

Artinya: Saya shalat sunah gerhana bulan dua rakaat sebagai imam/makmum karena Allah SWT.

Tata cara Salat Gerhana Bulan:

a. Berniat

b. Takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana shalat biasa

• Berikut Imam dan Khotib Pelaksanaan Shalat Gerhana Bulan Total di Masjid Muhammadiyah At-Tanwir

c. Membaca do’a iftitah dan berta’awudz, kemudian membaca surat Al Fatihah dilanjutkan membaca surat yang panjang (seperti surat Al Baqarah) sambil dijaharkan (dikeraskan suaranya, bukan lirih) sebagaimana terdapat dalam hadits Aisyah: “Nabi Saw. menjaharkan (mengeraskan) bacaannya ketika shalat gerhana.”(HR. Bukhari no. 1065 dan Muslim no. 901);

d. Kemudian ruku’ sambil memanjangkannya;

e. Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal) sambil mengucapkan “Sami’allahu Liman Hamidah, Rabbana Wa Lakal Hamd”;