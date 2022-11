Buat WA Original Miliki Fitur Canggih dengan Melakukan Settingan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aplikasi WhatsApp ( WA ) original yang bisa unduh melalui play store atau app store cenderungnya kurang memiliki fitur unggulan layaknya WA Mod.

Padahal melalui settingan yang bisa dilakukan sendiri juga bisa memunculkan fitur canggih.

Seperti menampilkan WA seolah-olah offline padahal sedang online.

Hal itu sebenarnya hanya dimiliki oleh Aplikasi WA mod saja.

Tapi kali ini ada sejumlah settingan agar dapat menampilkan WA terlihat offline meski online.

Ada banyak tujuan dari menampilkan WA sedang offline, seperti tidak ingin dihubungi banyak orang.

• Raffi Ahmad Jujur Mengapa Dirinya Lebih Memilih Blokir WA Nagita Slavina Saat Marah

Atau sedang ingin lebih tenang tanpa adanya chat dari WA jadi hanya orang-orang tertentu saja yang menghubungi dan memang sedang urgen.

Berikut ini langkah dan cara untuk menampilkan WA offline

1. Nonaktifkan last seen

- Masuk WA lalu ke ikon titik tiga pojok kanan atas.

- Pilih Settings dan akun berikutnya klik Privasi.

- Pada menu Who Can See My Personal Info, klik Last Seen dan pilih Nobody.

- Semua orang, pada kontak yang disimpan atau tidak akan melihat WA kita tidak aktif atau offline.

2. Matikan Centang Biru