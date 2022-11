Rencana Perilisan Film Avatar 2 Sudah Tersebar, Kapan Avatar: The Way of Water Tayang?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Banyak yang sudah menunggu film sekual dari Avatar yang pertama.

Gembar gembor Avatar kedua tentu saja menjadi atensi publik untuk menjadi hiburan tontonan di bioskop.

Rumah produksi 20th Century Studios telah resmi merilis poster dan trailer terbaru film Avatar 2.

Adapun judul lengkap film sekuel ini adalah Avatar: The Way of Water.

Tonton video trailer film Avatar: The Way of Water, dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Desember 2022.

Film Avatar: The Way of Water merupakan sekuel dari film pertama yang berjudul Avatar (2009).

Poster film Avatar 2 menampilkan sekali lagi karakter Jake Sully (Sam Worhington) dan Neytiri (Zoe Saldana) di alam Pandora.

Kemudian, ada karakter Loak (Britania Dalton) dan Tsireya (Bailey Bass).

Sementara itu, video trailer Avatar 2 menampilkan keindahan alam Pandora yang memanjakan mata, mulai dari hutan, air terjun, pantai, hingga bawah laut.

Sebelumnya, pada Mei 2022, video teaser Avatar 2 telah ditampilkan.

"Kemanapun kita pergi, keluarga ini adalah tempat kita berlindung."

Demikian kutipan yang menjadi pengantar teaser trailer film tersebut.

Avatar 2 awalnya dijadwalkan rilis pada 2014, tetapi diundur tujuh kali hingga tahun ini.

Dengan kesuksesan film pertamanya sebagai film terlaris sepanjang masa, penggemar berharap Avatar 2 akan lebih mengesankan lagi.

