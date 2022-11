Promo Makanan Hari Ini Jumat 4 November 2022, JCO Domino Pizza Geprek Bensu Chatime Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Waktunya untuk mengincar beragam promo makanan hingga minuman hari ini Jumat 4 November 2022.

Apalagi ada banyak berbagai varian menu pada promo makanan dan minuman dengan harga hemat

Pastikan kamu tidak melewatkan beragam promo makanan dan minuman nikmat yang bisa menjadi pilihan mulai dari promo makanan JCO, promo makanan Geprek Bensu , promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan Chatime, promo minumanKopi Kenangan, promo makanan dominos pizzadan banyak promo makanan lainnya,

Simak deretan promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 4 November 2022:

• Promo Makanan di Restoran 4 November 2022, Ada Menu KFC Pizza Hut Burger King Hokben Solaria McD A&W

Domino's Pizza

Kenalin Guysss NEW!! PAPI VALUE MAX - 3 Medium Handtossed HANYA 35rb/Pizza

Kalian BEBAS Pilih 2 Med. HT Super Value + 1 Med. HT Margherita. SO tunggu apalagi kalo mau makan puas, Nraktir ultah, farewell, graduation atau apapun tinggal VALUE MAX -in aja #call 1500366 #orderonline dominos.co.id.

• Promo Makanan Hari Ini Kamis 3 November 2022, JCO Dunkin Donuts Chatime Geprek Bensu Kopi Kenangan

Chatime

Pas banget juga nih... Chatime lagi ada promo khusus buat kamu yang punya intoleransi sama laktosa nih.

FREE UPGRADE OATMILK untuk kalian, di minuman Matcha Latte with Oatmilk, Green tea Latte with Oatmilk, Brown Sugar Classic Tea Latte with Oatmilk, Grass Jelly with Oatmilk, dan juga Coffee & Latte Series.

Cuma sampai tanggal 6 November 2022 ajaaaa besTEA langsung meluncurrrr yukk ke store terdekat kaliann.

• Promo Makanan di Restoran 3 November 2022, Nikmati Pizza Hut KFC Solaria Burger King Hokben McD A&W

JCO

Let's be happy on Tuesday karena ada promo 1 Box Jpops + Iced Jcoccino + Iced Thai Tea hanya 97k saja!

Langsung aja order promo ini lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Dapatkan Jpoints untuk setiap transaksi di aplikasi JCO.