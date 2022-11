Jadwal Tinju Dunia Lengkap 5 November 2022: Dmitry Bivol vs Ramirez Hingga Morrel vs Yerbossynully

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia Sabtu 5 November 2022 menyajikan sejumlah laga seru.

Diantaranya adalah Dmitry Bivol yang akan mempertahankan sabuk WBA miliknya atas bidikan Gilberto Ramirez.

Duel kelas berat ringan atau 170 pon ini akan live di Tv Online DAZN dari Abu Dhabi, Arab Saudi.

Dihari yang sama, juga akan tersaji duel David Morrel vs Aidos Yerbossynully di The Armory in Minneapolis, Amerika Serikat.

Tinju Dunia yang memperebutkan sabuk WBA reguler kelas menengah ini akan disiarkan di Tv Online Showtime Boxing.

Sebelum laga utama tersebut juga akan tersaji terlebih dahulu duel Yoelvis Gomez menghadapi mantan juara bersatu Jeison Rosario.

• 11 Lawan Tinju Dunia yang Merasakan KO Dmitry Bivol, Salah Satunya Mantan Juara WBC

Selain itu juga akan tersaji duel petinju kelas menengah tak terkalahkan Fiodor Czerkaszyn melawan Nathaniel Gallimore.

Berbeda tempat namun masih dihari yang sama yakni 5 November 2022, juga tersaji Tinju Dunia di Tokyo, Jepang.

Adalah Takeshi Inoue vs Ryosuke Tenyu Maruki dalam duel 12 ronde kelas menengah junior.

Jadwal Lengkap Tinju Dunia Sabtu 5 November 2022

* Abu Dhabi (DAZN)

Dmitry Bivol (No. 1) vs. Gilberto Ramirez (No. 3)

12 rounds – light heavyweights (for Bivol’s WBA title)

Chantelle Cameron (C, No. 6 P4P) vs. Jessica McCaskill (C welterweight, No. 4 P4P)

10 rounds – junior welterweights (for vacant Ring and Cameron’s IBF/WBC titles) more

Shavkatdzhon Rakhimov (No. 3) vs. Zelfa Barrett

12 rounds – junior lightweights (for vacant IBF title) more