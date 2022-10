Undang-undang yang Mengatur Tentang Sistem Pendidikan Nasional Adalah, Soal Tes Seleksi PPPK Guru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pembahasan soal terkait materi Kebijakan Pendidikan berikut ini.

Materi soal terkait Kebijakan Pendidikan tentunya harus dipahami setiap calon peserta Tes PPPK Guru 2022-2023.

Tes PPPK akan berlangsung dalam waktu dekat ini, pasalnya pemerintah sudah mengumumkan rangkaian jadwal penerimaan.

Tenaga pendidikan menjadi prioritas utama dalam penerimaan PPPK 2022-2023.

Selanjutnya adapula Tenaga Kesehatan yang menjadi prioritas penerimaan.

Persiapkan diri Anda untuk mengikuti tes seleksi PPPK 2022.

Khususnya berkaitan dengan kebijakan pendidikan biasanya akan keluar soal-soal terkait.

Soal Tes PPPK Materi Kompetensi Guru dan Materi Kebijakan Pendidikan:

Materi Kebijakan Pendidikan

1. Undang undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah ….

A. Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2003

B. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2003

C. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003

D. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2003

E. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2003

Jawaban : C, Undang undang RI Nomor 20 tahun 2003

2. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam ….

A. Bab ll pasal 3 uu guru dan dosen no. 14 tahun 2005

B. Bab II pasal 3 uu guru dan dosen no. 4 tahun 2005

C. Bab ll pasal 3 uu guru dan dosen no. 20 tahun 2005

D. Bab I pasal 2 uu guru dan dosen no. 14 tahun 2005

E. Bab I pasal 3 uu guru dan dosen no. 14 tahun 2005