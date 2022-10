Saling "Sindir" Repsol Honda Team dan Gresini Racing Jelang MotoGP Valencia 2022

TRIBUNPONTIANA.CO.ID - Saling "sindir" antara Repsol Honda Team dan Gresini Racing terjadi di media sosial Twitter.

Sindiran dilakukan Gresini Racing yang membalas cuitan Repsol Honda Team di Twitter menjelang Balapan MotoGP Valencia 2022, Minggu 6 November 2022.

Repsol Honda Team menuliskan Just woke up and remembered there’s only one race left.

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia melalui google translate cuitan itu berarti “Baru bangun dan ingat hanya ada satu balapan tersisa”.

• Enea Bastianini Bakal Jadi Rival Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo Team Pada Balapan MotoGP 2023

Cuitan tersebut dibalas Gresini Racing yang menuliskan “you should be happy season is ending!”

Cuitan tersebut pun ditambah Gresini Racing dengan emo lidah menjulur.

Cuitan itu berarti “kamu seharusnya bahagia musim berakhir!

Repsol Honda Team kembali membalas cuitan Gresini Racing dengan menuliskan “What’s the orders for your Sunday?”.

Balasan itu berarti “Apa pesanan untuk hari Minggumu?”.

Gresini Racing pun menutup percayakan dengan menuliskan “We'll order a Paella and 25 points”.

Cuitan tersebut berarti “Kami akan memesan Paella dan 25 poin”.

Persaingan pebalap

Marc Marquez pebalap Repsol Honda Team mengalami musim yang buruk tahun 2022.

Marc Marquez kini menempati posisi 12 Klasemen MotoGP 2022 dengan 113 poin.