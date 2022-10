Promo Makanan JCO 29 - 30 Oktober 2022, 3 Box Jpops Rp 135 Ribu & JCoccino Iced Chocolate 119 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan diantara beragam promo makanan dan minuman pada promo JCO yang dapat dinikmati akhir pekan 29 - 30 Oktober 2022.

Saat ini ada promo JCO weekly promotion 1 Liter JCoccino + Iced Chocolate hanya 119 ribu saja berlaku 24 - 30 Oktober 2022, free delivery untuk setiap pembelian di aplikasi JCO dan www.jcodelivery.com, promo terbaru 3 Box Jpops hanya Rp 135 Ribu.

Kemudian ada promo I LOVE JCO akan kembali hadir pada 7-11 November 2022, 3 Box Jpops hanya 135 Ribu saja mulai 17-31 Oktober 2022, menu donut-donut manis, promo JCO JPops DIY Kit, promo JCO Jcroffle, promo JCronut, JCO Dynamic Duos series, 1 Box Donuts, Duetto donut, Duology donut, Milo Oreo Frappe, dan Hot Milo Oreo, promo JCO Donat croissant, promo JCO Burger, promo JCO Original Glazed JCroffle, promo JCO Golden Nautical Tumbler, promo JCO JCOOL Twist, Promo JCO Brew Box, promo JCO Dynamic Duos, promo JCO Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Inilah diantara banyak promo JCO akhir pekan ini 28 - 30 Oktober 2022 yang dirangkum tribunpontianak.co.id:

promo I Love JCO

Yang selalu dicariin, yang selalu ditanyain, dan yang selalu ditunggu-tunggu, I LOVE JCO kini kembali lagi untuk JCO Lovers.

Yeay I LOVE JCO akan kembali hadir pada 7-11 November 2022 di seluruh store JCO Indonesia.

Udah pada siap belum nih dengan beragam promo menarik yang pastinya bikin kamu happy.

Yuk jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan informasi I LOVE JCO ini. Share juga kabar baik ini ke temen dan keluarga kamu.

Absen dulu dong mana nih JCO Lovers yang udah nggak sabar nungguin I LOVE JCO? Coba tag temen kalian di kolom komentar ya.

3 Box Jpops

Promo khusus untuk kamu yang di Jakarta! Ada 3 Box Jpops hanya 135 Ribu yang bisa kamu dapatkan khusus di JCO Gandaria City Mall.

Buat kamu yang akan ambil racepack collection JCO RUN 2022, jangan lupa untuk mampir ke store JCO dan dapatkan promo untuk 3 Box Jpops ini yaa!

Promo berlaku untuk pembelian langsung di store JCO Gandaria City Mall mulai 28-30 Oktober 2022! Let’s get a bite before it’s gone.

