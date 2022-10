Cara Aktivasi BSI Mobile? Berikut 3 Cara Aktivasi BSI Mobile Dari HP Dengan Mudah!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Transaksi perbankan dengan menggunakan fitur-fitur dari BSI Mobile hampir digunakan oleh semua Bank di Indonesia.

BSI Mobile adalah layanan Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memudahkan nasabah dalam transaksi digital.

Cara aktivasi BSI Mobile bisa dilakukan dengan mudah. Nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BSI karena cara aktivasi BSI Mobile bisa melalui handphone.

Sebelum menggunakan BSI Mobile nasabah wajib untuk melakukan aktivasi akun layaknya penggunaan mobile banking pada bank lainnya.

Lantas, Bagaimana cara aktivasi BSI Mobile?

Layanan mobile banking menjadi jembatan kemudahan dalam pemberian layanan tanpa batas waktu dari pihak perbankan terhadap nasabahnya.

Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam hal ini juga memiliki produk layanan mobile bernama BSI Mobile.

Dikutip dari situs bankbsi.co.id Cara aktivasi BSI Mobile Bagi nasabah yang belum memiliki BSI Mobile, langkah-langkah atau cara aktivasi BSI Mobile adalah sebagai berikut:

1. Unduh aplikasi BSI Mobile di Playstore atau Appstore Buka aplikasi BSI Mobile Akan muncul konfirmasi aktivasi & registrasi, klik “Aktivasi”

2. Baca syarat dan ketentuan, lalu klik “Setuju”

3. Isi data diri (No. HP, No. KTP, Tanggal Lahir, No. Rekening)

4. Masukkan kode OTP Verifikasi wajah Muncul konfirmasi aktivasi BSI Mobile, klik Selanjutnya”

5. Nasabah akan merima SMS verifikasi dari 3339

6. Klik URL pada SMS tersebut untuk masuk kembali ke BSI Mobile