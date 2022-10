PLN Ditantang Masuk Jajaran Perusahaan Energi Terbaik Dunia, Sri Mulyani: Bisa Enggak?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kini PLN ditantang bisa masuk daftar jajaran perusahan elite energi terbaik di dunia oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ia mengatakan, dirinya berharap PT PLN (Persero) menjadi perusahaan energi yang diakui dan dikagumi di tingkat dunia.

Ia pun menantang PLN untuk bisa masuk dalam jajaran perusahaan energi terbaik di dunia.

Hal itu diungkapkannya dalam acara PLN: Leaders Talk Series #2 2022 Indonesia Energy Investment Landscape yang dihadiri jajaran PLN dan ditayangkan secara virtual, Rabu 26 Oktober 2022.

• Cara Bayar Tagihan Listrik Tanpa Ke PLN? Cek Disini Cara Bayar Tagihan Listrik Lewat ATM BRI!

"Saya sangat mengharapkan PLN ini akan menjadi institusi perusahaan yang sangat dihormati dan dikagumi dunia.

Kalau bicara Indonesia, energi, identik dengan PLN yang the most efficient, the most professional, the cleanest, the most integrity, reliable. Waduh, itu cita-cita saya banget," ujar Sri Mulyani.

Pernyataan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, sekaligus merespons sambutan awal yang diberikan Direktur Utama Darmawan Prasodjo, yang menyebut Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik di dunia dan wanita berpengaruh di dunia.

Menurut dia, jika mendapat gelar seperti maka semuanya tak lepas dari upaya mengerjakan tanggung jawab dirinya sebagai pengelola keuangan negara.

Sebab meski dihantam berbagai tantangan ekonomi global, APBN harus tetap dikelola dengan baik agar terjaga kesehatannya.

Sri Mulyani bilang, APBN perlu dikelola dengan baik karena keuangan negara itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap seluruh kinerja perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, tak bisa berpuas diri, sebab dalam pengelolaan APBN selalu ada tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan, yang juga diharapkan prinsip ini bisa dilakukan oleh PLN.

"Jadi kalau tadi dikatakan Pak Dirut, mestinya di Indonesia enggak cuma 'oh Menteri Keuangan Sri Mulyani terbaik', tapi mestinya nanti ada PLN sebagai perusahaan energi terbaik di dunia, PLN masuk di dalam jajaran top nya.

• PLN Salurkan Bantuan Sambung Listrik untuk 93 KK Tidak Mampu di Seruyan

Pusahaan energi yang bisa dijadikan role model dunia untuk perubahan iklim," ungkapnya.

"Saya bayangkan PLN harusnya menjadi salah satu yang ada di sana. Bisa enggak? Harusnya bisa.