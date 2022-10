Info Bursa Transfer Liga 1 - Kapten Timnas U16 Gabung Barito Putera

TRIBUNPONTIANK.CO.ID - Beriktu update bursa transfer pemain Liga 1 Indonesia 2022.

Klub-klub Liga 1 Indonesia memanfaatkan libur kompetisi untuk memperdalam skuadnya.

Beberapa di antaranya juga ada melepas pemain ke klub lain.

Tak hanya pemain-pemain yang kenyang pengalaman, tetapi juga pemain-pemain muda juga turut menjadi bidikan klub Liga1.

Teranyar kapten timnas U-17 Indonesia, Iqbal Gwijangge resmi diikat Barito Putera.

• Agenda PSIS Semarang Jelang Kick Off Lanjutan Liga 1 Indonesia 2022

Kabar ini disampaikan melalui Instagram Barito Putera pada Senin 24 Oktober 2022.

"The strong young defender is here, Iqbal Gwijangge join the team."

"Iqbal Gwijangge ready for Bakantan Hamuk!," tulis Barito Putera.

Selain Iqbal, ada pemain muda lain yakni Reza Zuhro yang promosi dari Barito Putera U-20 ke tim senior, satu nama pemain muda lain yakni Aditiya Daffa juga diperpanjang kontraknya oleh tim Laskar Antasari.

Sebelum membela Barito Putera, Iqbal Gwijangge sebelumnya bermain untuk tim Bandung Pro United.

Nama pemain kelahiran Sumedang ini menjadi sorotan pasca bergabung dengan timnas U-16 Indonesia.

• Kondisi Skuad Persib Bandung Hari Ini Jelang Lanjutan Liga 1, Ezra Wallian Latihan Mandiri

Berposisi sebagai gelandang bertahan, pelatih timnas U-16 Bima Sakti memberikan kepercayaan penuh pada Iqbal.

Nama pemain berusia 16 tahun tersebut menjadi andalan skuad Garuda Asia dan ditugaskan sebagai kapten.

Bersama timnas U-16 Indonesia, Iqbal sukses membawa skuad Garuda Asia juara Piala AFF U-16 2022.