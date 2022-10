Jadwal BWF French Open 2022 Turnamen Badminton Pasca Denmark Open Lengkap Daftar Lawan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BWF French Open 2022 menjadi turnamen Badminton super 750 usai Denmark Open 2022.

Seperti diketahui pada ajang Denmark Open, Indonesia berhasil mengamankan slot juara dari sektor ganda putra.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sukses menundukan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Pada ajang French Open 2022 ini, Indonesia menurunkan skuad yang sama dengan Denmark Open 2022.

Dalam turnamen Badminton yang akan bergulir dari 25-30 Oktober 2022 ini, tiga wakil Indonesia mendapat lawan yang sama di Denmark Open 2022.

Chico Aura Dwi Wardoyo akan kembali menghadapi Kanta Tsuneyama wakil Jepang.

Dipertemuan Denmark Open, Chico Aura Dwi Wardoyo ditundukkan rekan senegara Kento Momota itu.

Kemudian Jonatan Christie yang kembali bersua dengan Hans-Kristian Solberg Vittinghus.

Di Denmark Open 2022, Jonatan Christie berhasil menang.

Selanjutnya wakil Indonesia yang mendapat lawan sama seperti Denmark Open 2022 adalah Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan yang kembali bentrok dengan Lee Jhe-Huei/ Yang Po-Hsuan dibabak awal.

Badminton French Open 2022 berlangsung di Stade Pierre De Coubertin.

Hasil drawing Frech Open 2022

Tunggal Putra

* Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kanta Tsuneyama

* Jonatan Christie vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus.

* Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia

* Anthony Sinisuka Ginting vs Sameer Verma.

