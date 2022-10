Tinju Dunia Canelo vs Gilberto Ramirez Tak Dapat Restu! Pemegang 3 Sabuk Juara Jadi Pilihan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gilberto Ramirez diagendakan naik ring untuk Tinju Dunia menghadapi Dmitry Bivol, 5 November 2022 di Abu Dhabi, Arab Saudi.

Jika berhasil menang maka sang petarung Meksiko itu akan berhasil merebut sabuk WBA dari Dmitry Bivol.

Tak hanya itu, Gilberto Ramirez juga berhasil membalaskan dendam untuk Canelo yang dikalahkan pada Mei 2022 lalu.

Apabila menang, Gilberto Ramirez pun mempunyai ambisi untuk menghadapi Canelo.

Namun rencana itu nampaknya harus diurungkan karena tak mendapat restu dari Eddie Hearn.

Eddie Hearn pun lebih setuju jika Gilberto Ramirez menghadapi Artur Beterbiev untuk penyatuan gelar juara dikelas 175 pon.

• Tinju Dunia TV One Minggu 23 Oktober 2022, Petinju Asal Inggris Pertahankan Rekor Tak Terkalahkan

"Bagi Canelo, ini bukan tentang menghadapi Zurdo (julukan Gilberto Ramirez, red), dia menginginkan Dmitry Bivol. Di luar gelar juara dunia, dia menginginkan pertandingan ulang.

Jika Zurdo menang, mungkin dia akan memilih Artur Beterbiev, tetapi jika Dmitry Bivol menang, pastikan dia akan mencari pertandingan ulang," kata Eddie Hearn.

Zurdo sendiri telah memenangkan lima pertandingan terakhirnya dalam jarak jauh, mengalahkan Dominic Boesel, Yunieski Gonzalez, Sullivan Barrera, Alfonso Lopez dan Tommy Karpency.

Jika tak mendapat Canelo, Zurdo pun mengatakan menghadapi Artur Betebiev bisa jadi alternatif.

“Ya, itu pertarungan yang saya inginkan,” jawabnya antusias.

"Saya ingin memberikan pertarungan hebat kepada para penggemar dan akhirnya saya ingin naik, karena saya lebih besar dan tinggi." tambah Zurdo.

• Live Tinju Dunia Hari Minggu 23 Oktober 2022 Mauricio Lara vs Jose Sanmartin di TV Online DAZN

Kolase foto Gilberto Ramirez (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Gilberto Ramirez vs Artur Beterbiev

Gilberto Ramirez (44-0-30 KOs)