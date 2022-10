SOAL-SOAL Bahasa Inggris Tes PPPK Guru SMP Lengkap Kunci Jawaban Tes P3K Bahasa Inggris 2022-2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah kumpulan soal-soal Bahasa Inggris Tes PPPK Guru Bahasa Inggris SMP.

Selain soal terdapat pula kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam belajar mempersiapkan diri menghadapi Tes PPPK.

Persaingan untuk lolos cukup berat, sehingga Anda perlu belajar dengan giat untuk mempersiapkan semuanya.

Perbanyak latihan soal sehingga besar kemungkinan soal yang adan pelajari akan keluar saat Tes PPPK dilangsungkan.

Cari juga referensi lainnya agar semkain banyak pengetahuan serta soal yang Anda kerjakan.

Semakin banyak soal latihan yang dikerjakan maka semakin besar peluang soal tersebut akan keluar saat Tes PPPK.

Kumpulan Soal Tes PPPK Guru Bahasa Inggris:

1. A teacher who wants to have distance learning involving not only spoken but also pictographic images which enable them to have face-to face idea exchanges can most appropriately utilize....

A. skype

B. short message services

C. multimedia language laboratory

D. teleconference

E. Google messenger

Jawaban : D

2. The presentation/development step of a lesson plan should involve activities on the part of the students. It should be carried out by keeping in mind the following principles EXCEPT...

A. principle of selection

B. principle of division

C. principle of absorption

D. principle of categorization

E. principle of successive sequence

Jawaban : D

3. When assigning the learners in the closure section of the lesson plan, remember that students need to be able to perform their skills on their own. So, keep the following things in mind EXCEPT ....

A. make a clear connection between the lesson and the homework

B. make sure to assign the homework directly after the lesson

C. clearly explain the assignment to be given to the learners

D. ask the model students to share their tasks to their classmates

E. make sure to check for students understating before sending

them off