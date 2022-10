Promo Makanan 22 - 23 Oktober 2022, Pizza Hut JCO KFC Hokben Dunkin Donuts McD BreadTalk Chatime A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah deretan berbagai promo makanan hingga minuman yang bisa dinikmati akhir pekan Sabtu - Minggu, 22 - 23 Oktober 2022.

Ada beragam varian menu terbaru promo makanan dan promo minuman untuk dinikmati.

Adapun beberapa menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan Pizza Hut, promo makanan Hokben, promo makanan KFC, promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan A&W, promo makanan Chatime, promo makanan McDonalds, promo makanan BreadTalk, promo makanan JCO dan banyak promo makanan lainnya,

Simak selengkapnya deretan promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati mulai hari ini Sabtu 22 Oktober 2022 :

promo makanan Dunkin Donuts

12 Donut Classics dan 2 minuman dingin bisa banget kamu dapetin hanya seharga Rp 120K* aja loh #DDLOVER*. Promo berlaku untuk umum di semua counter DUNKIN.

*Syarat dan ketentuan:

- Harga belum termasuk pajak

- Periode promo 20 - 26 Oktober 2022

- Harga khusus wilayah Papua Rp 140K

- Pilihan minuman dingin ukuran (M): Blueberry / Cappuccino / Coffee / Chocolate / Green Tee / Tea Rose / Thai Tea

- Berlaku untuk umum tanpa DD Card dengan pilihan Donut Classics bebas pilih (Dine In / Take Away) di seluruh DUNKIN.

promo makanan JCO

Yang selalu dicariin, yang selalu ditanyain, dan yang selalu ditunggu-tunggu, I LOVE JCO kini kembali lagi untuk JCO Lovers.