SOAL Tes PPPK Guru Bahasa Inggris SMP Lengkap Kunci Jawaban Tes P3K Guru Bahasa Inggris 2022-2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak contoh soal Bahasa Inggris berikut ini sebagai bahan persiapan untuk menghadapi Tes PPPK Guru Bahasa Inggris SMP.

Terdapat beberapa soal latihan soal Bahasa Inggris lengkap dengan kunci jawabannya.

Kunci jawaban yang ada dalam artikel ini sebagai bahan untuk evaluasi hasil belajar.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasan Anda.

Cari juga referensi lainnya agar semkain banyak pengetahuan serta soal yang Anda kerjakan.

Semakin banyak soal latihan yang dikerjakan maka semakin besar peluang soal tersebut akan keluar saat Tes PPPK.

Kumpulan Soal Tes PPPK Guru Bahasa Inggris:

1. As the counterbalance to linguistic competence, formulaic competence refers to chunks of language that speakers use heavily in everyday interactions. It includes the following EXCEPT ....

A. idioms

B. routines

C. turn-taking

D. collocations

E. lexical frames

Jawaban : C

2. Rina is solitary type of a student. The most suitable learning source for the teacher to facilitate Rina in reading comprehension would be....

A. pictured workbooks

B. E-learning modules

C. reading passages

D. audio recordings

E. worksheet

Jawaban : B

3. A teacher who wants to have distance learning involving not only spoken but also pictographic images which enable them to have face-to face idea exchanges can most appropriately utilize....

A. skype

B. short message services

C. multimedia language laboratory

D. teleconference

E. Google messenger