Promo Makanan 21 Oktober 2022, KFC Hokben Dunkin Donuts Pizza Hut JCO McD BreadTalk Chatime A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati berbagai promo makanan hingga minuman yang bisa dinikmati hari ini Jumat 21 Oktober 2022.

Terdapat bermacam-macam varian menu terbaru promo makanan dan promo minuman yang sayang dilewatkan.

Diantara beberapa pilihan promo makanan dan minuman mulai dari promo makanan KFC, promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan Pizza Hut, promo makanan Hokben, promo makanan A&W, promo makanan Chatime, promo makanan McDonalds, promo makanan BreadTalk, promo makanan JCO dan masih banyak promo makanan lainnya,

Inilah deretan promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 21 Oktober 2022 :

promo makanan A&W

Mulai bokek karna tanggal tua tapi lagi ngidam A&W? Tenang aja, kan ada promo Weekend Deals!

Mumpung paketnya cocok untuk dinikmati rame-rame, ajak juga teman kamu yang lagi hemat biar bisa ikut patungan dech.

Berlakunya mulai besok ya!

*S&K sebagai berikut:

- Berlaku dari tanggal 21- 23 Oktober 2022.

- Tunjukan gambar menu saat pemesanan di kasir.

- Berlaku untuk seluruh cabang kecuali store Bandara.⠀

- Berlaku untuk Golden Aroma dan Spicy Aroma.⠀

- Potongan ayam tidak dapat dipilih.⠀

- Harga sebelum pajak.⠀

- Terdapat beberapa store memiliki harga yang berbeda.⠀

- Berlaku selama stock tersedia.⠀

- Take away akan dikenakan biaya tambahan.⠀

promo makananHokben

Hey saladlovers sudah ketemu belum sama salad baru dari HokBen ini?

Kalo belum, yuk langsung temui ke HokBen terdekat buat layanan Dine In ya.

Kamu bisa pilih varian Salad Shake* atau Mix Salad, keduanya sudah termasuk Mayonaise khas HokBen lho. Khusus untuk Salad Shake kamu bebas pilih topping favoritmu*.

Keep Calm & enjoy the Salad Now!

promo makanan McD

Renyahnya patty ayam goreng yang dibungkus roti tortilla lembut, lalu ditambah selada segar menjadikan Chicken Snack Wrap gak bisa ditolak nikmatnya.

Apalagi dengan Menu Receh 1+1, kamu bisa pilih kombinasi hematmu dengan minuman atau dessert favoritmu hanya Rp19 ribuan aja!

Apa pilihan kombinasi Menu Receh 1+1 kamu? Komen di bawah yuk!