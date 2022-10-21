MotoGP

Live Hasil Latihan Bebas MotoGP Malaysia 2022, Cek Posisi Fabio Quartararo

Saksikan live hasil Latihan Bebas MotoGP Malaysia 2022 di Sirkuit Sepang, Sabtu 22 Oktober 2022. Brad Binder tercepat FP2.

Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Live Hasil Latihan Bebas MotoGP Malaysia 2022, Cek Posisi Fabio Quartararo
Mohd RASFAN / AFP
Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP Prancis Fabio Quartararo melaju kencang melewati tikungan saat latihan bebas pertama MotoGP di Sirkuit Internasional Sepang pada 21 Oktober 2022, jelang Grand Prix Malaysia. Saksikan live hasil Latihan Bebas MotoGP Malaysia 2022 di Sirkuit Sepang, Sabtu 22 Oktober 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan live hasil Latihan Bebas MotoGP Malaysia 2022 di Sirkuit Sepang, Sabtu 22 Oktober 2022.

Pada FP2 Jumat 21 Oktober 2022, pebalap Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder menempati urutan pertama.

Brad Binder mencatatkan waktu tercepat 1:59.479.

Pada posisi kedua di tempati pebalap Tim Suzuki Ecstar, Alex Rins.

Lalu Tim Repsol Honda, Marc Marquez di tempat ketiga.

Sementara pebalap Monster Energy Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo berada pada posisi 7.

Jadwal Siaran Langsung MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang Sabtu 22 Oktober 2022

Balapan akan dibuka sesi latihan bebas 3 Moto3 mulai pukul 08:00 - 08:40 WIB.

Selanjutnya latihan bebas 3 moto2 mulai pukul 08:55 - 09:35 WIB.

Lalu latihan bebas 3 MotoGP mulai pukul 09:50 - 10:35 WIB.

Sementara latihan bebas 4 MotoGP mulai pukul 13:25 - 13:55 WIB.

Pecinta MotoGP dapat menyaksikan Balapan Live di Trans7 secara gratis.

Namun Trans7 hanya menyiarkan Race Moto2 dan MotoGP.

Seri latihan bebas, kualifikasi dan Race Moto3 dapat disaksikan live streaming di tv resmi Albania, RTSH Sport, Video Pass Moto GP dan BT Sport.

Link Live MotoGP

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Latihan Bebas
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Fabio Quartararo
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