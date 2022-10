Badminton Live Streaming Online Hari Ini Denmark Open 2022 , Marcus Kevin hingga Jonatan Christie

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mari saksikan tayangan Badminton Live Streaming Online Hari Ini , Jumat 21 Oktober 2022 ,

Terutama dari partai perempat final BWF Denmark Open 2022 .

Pada beberapa sektor, masih akan berlaga sejumlah wakil Indonesia .

Tunggal Putra misalnya, akan tersaji duel Jonatan Christie Vs Lee Zii Jia .

• Peringkat BWF Tunggal Putra Denmark Open 2022 , Cek Ranking Jonatan Christie hingga Anthony Ginting

Jonatan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa sejauh ini .

Jonatan Christie akan berduel melawan peringkat 3 Dunia di sektor Tunggal Putra , Lee Zii Jia yang merupakan andalan Tunggal Putra Malaysia tersebut.

Sementara di sektor lain, akan ada aksi The Minion Marcus Kevin .

• Livescore Badminton Hasil Jonatan Christie Vs Lee Zii Jia Tunggal Putra BWF Denmark Open 2022

Pada sektor Ganda Putra ini , partai perempat finial akan menyajikan duel sesama Indonesia .

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan berhadapan dengan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo .

Alias Marcus Kevin The Minion .

Laga All Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Vs Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo ini akan dimainkan sesaat lagi.

Terpat setelah tuntasnya laga ke 5 di Court 2 .

• Rangking BWF Ganda Putri 2022 usai Apriyani Rahayu Dikalahkan Nami Matsuyama Cs di Denmark Open

Antara kim So Yeong/Kong Hee Yong Vs Baek Ha Na/Lee So Hee di sektor Ganda Putri .

Yuk tonton sekarang