Sinergisitas Bersama Kodim 1201/Mph, Petugas Rutan Mempawah Dilatih Fisik, Mental dan Disiplin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah laksanakan pembinaan fisik mental Disiplin (FMD) Pegawai Rutan Mempawah bersama Komando Distrik Militer 1201 Mempawah (Kodim 1201/Mph), Kamis 20 Oktober 2022.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua tempat dengan dua materi pokok, yakni wawasan bela negara yang dilaksanakan di Aula Rutan, dan pelatihan FMD di halaman Rutan Mempawah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Rutan, Pejabat Struktural, Petugas Keamanan serta CASN Rutan Mempawah.

Kepala Rutan Kelas IIB Mempawah, Oki Setiawan, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Perintah Dirjenpas yaitu 3 Kunci Pemasyarakatan Maju + Back to Basics Pengamanan (3+1), Deteksi Dini, Sinergitas dengan Apgakum.

"Disini kita bekerjasama dengan Kodim 1201/Mph, War On Drugs, pada sesi Wawasan Bela Negara kita tanamkan War On Drugs, terakhir Back to Basics Pengamanan, kembali kepada SOP," terang Oki.

Selanjutnya, kegiatan pertama pembinaan yang diberikan yaitu Wawasan Bela Negara yang disampaikan oleh Kapten Arm Fauzi Syiat dari Kodim 1201/Mph.

"Sederhana cukup hindari 5F, Food, Film, Fantasy, Fashion, Fun. Untuk Fun, apapun hal dilarang oleh hukum pasti hal yang berbau Fun, salah satunya Narkoba, ingat jika kita ingin Bela Negara jauhi Narkoba, War on Drugs," ungkap Kapten Fauzi.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan FMD, yaitu Pelatihan Baris Berbaris (PBB), Petugas bersama pelatih mengarah ke halaman Rutan.

Untuk pelatihan FMD ini sendiri, dipandu oleh empat personel TNI, yakni Serka Naufal P, Sertu Dwi Wahyu, Serda Haris, Kopda Tahli.

Petugas dikumpulkan dalam satu peleton dibawah komando Serka Naufal P.

"Latihan ini digelar untuk menyegarkan kemampuan kembali setiap gerakan dalam PBB, dan kegiatan ini untuk memelihara sikap jasmani yang tegap," ucap Serka Naufal.

Gerakan dasar menjadi fokus materi penyegaran kali ini, yakni sikap sempurna, penghormatan, istirahat, lencang kanan dan kiri, perubahan arah seperti hadap kanan dan kiri, balik kanan, serta gerakan berjalan, jalan ditempat, jalan biasa dan langkah tegak maju, maupun perubahan langkah dari jalan biasa ke jalan tegak.

Kegiatan dilanjutkan FMD latihan Pengibaran Bendera, dengan menggunakan bendera latihan Panji Pengayoman, kegiatan dimulai dengan latihan pengibaran bendera tanpa tali, dilanjutkan latihan pengibaran dengan perangkat pengibaran bendera.

