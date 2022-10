KUNCI JAWABAN Kelas 2 SD Tema 1 Subtema 4, Soal Tematik Tentang Hidup Rukun di Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pilihan soal dan kunci jawaban latihan soal tematik kelas 2 SD tahun 2022 Tema 1 Subtema 4.

Untuk pelajaran tematik kelas 2 tema 1 tentang Hidup Rukun subtema 4 berisi materi tentang Hidup Rukun di Masyarakat.

Adapun soal latihan kelas 2 SD yang dilengkapi dengan kunci jawaban ini dapat digunakan untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ) atau bahkan Penilaian Akhir Semester ( PAS ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ).

Untuk soal pilihan ganda dan essay juga digunakan sebagai panduan bahan belajar bagi siswa untuk penguatan materi yang diujikan nantinya.

Inilah rangkuman soal dan kunci jawaban Latihan untuk siswa kelas 2 SD tema 1 subtema 4 semester 1 (ganjil) dilansir dari berbagai sumber:

1. Perilaku di masyarakat yang mencerminkan sila keempat yaitu ….

A. warga berdoa sebelum melakukan kegiatan

B. warga mengadakan musyawarah bersama

C. warga mengumpulkan bantuan untuk korban bencana

2. Sikap masyarakat terhadap lambang Garuda Pancasila adalah ….

A. menghormati

B. menertawakan

C. melupakan

3. Sebelum kerja bakti, keluarga Dondo izin untuk ke gereja dahulu.

Keluarga Dondo mengamalkan sila ke ….

A. empat

B. dua

C. Satu

4. Sila kedua pancasila dilambang dengan ............

a. Padi kapas

b. Rantai

c. Banteng

5. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat, sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apakah lambang sila ketiga ?

a. padi kapas

b. Rantai

C. Beringin

6. Bagaimana bunyi sila kedua pancasila?

a. Kemanusian adil dan beradab.

b. kemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Ketuhanan dan Maha Esa

7. Udin : “Coba, lihat! Got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah.”

Edo : “Wah, iya, airnya juga tergenang.”

Udin : “Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got?”

Badu : “Membersihkan got? Aku tidak mau, ah. Got kan kotor dan bau.

Dari percakapan diatas manakah yang menunjukkan kalimat penolakan?

a. “Wah, iya, airnya juga tergenang.”

b. “Membersihkan got? Aku tidak mau, ah. Got kan kotor dan bau.

c. “Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got?”

8. Hidup rukun dengan tetangga akan membuat suasana menjadi ….

a. Takut

b. Rusuh

c. Damai