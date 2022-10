CONTOH Soal Latihan Tes PPPK Guru Kimia SMA Terbaru dan Kunci Jawaban Soal Tes P3K Guru Kimia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak contoh soal latihan untuk menghadapi Tes PPPK Guru Kimia SMA berikut ini.

Terdapat beberapa soal dan dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga Anda bisa mengoreksi hasil belajar dalam persiapan menghadapi Tes PPPK Guru Kimia.

Selain belajar dari kumpulan soal Kimia Tes PPPK dalam artikel ini, Anda juga bisa mencari referensi lainnya untuk belajar.

Perbanyak latihan soal untuk menghadapi ujian serta perbanyak membaca materi yang berkaitan dengan materi jurusan Anda.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal yang Anda kerjakan keluar saat dilangsungkannya tes PPPK Guru Kimia.

Soal Latihan PPPK Guru Kimia SMA:

1. Pada pembelajaran kimia di era abad 21, guru perlu sekalimenguasai materi pembelajaran dan teknik untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek pedagogi disertai dengan penguasaan teknologi. Hal yang tidak tepat dalam menyiapkan pembelajaran kimia seperti yang dimaksud adalah ....

A.mengidentifikasi topik yang cocok untuk diajarkan dengan teknologi

B.mengidentifikasi representasi yang tepat untuk mentransformasi konten

C.wajib menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran

D.mengidentifikasi strategi mengajar yang sulit dilaksanakan dengan cara tradisional

E. memilih alat dan penggunaan metode pedagogik yang sesuai

Jawaban : C

2. Bu Maria akan memulai pembelajaran di laboratorium, untuk itu bu Maria mengawali dengan memberikan penjelasan tentang manajemen laboratorium yang benar kepada siswa agar tidak terjadi kecelakaan kerja di laboratorium, salah satunya adalah tentang penyimpanan bahan kimia. Perhatikan data berikut:

a.Hindarkan dari gesekan

b.Disimpan dekat dengan api

c. Simpan yang jauh dari api

d. Jauhkan dari tempat basah

e. Simpan zat itu dalam keadaan basah

f. Hindarkan dari badan karena dapat menimbulkan iritasi

Berdasarkan data tersebut, maka data yang menunjukkan perlakuan terhadap bahan kimia yang eksplosif adalah ....

A. a, c, e

B. a, c, d

C. a, d, e

D. d, e, f

E. a, d, f

Jawaban : A

