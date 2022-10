Live Hasil Indonesia vs Malaysia Kejuaraan Dunia Junior BWF, Kans Alwi Farhan Cs Jadi Juara Grup

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia dan Malaysia dijadwalkan bentrok dilaga terakhir fase grup Kejuaraan Dunia Junior BWF atau Piala Suhandinata Cup 2022 di Spanyol.

Indonesia dan Malaysia diketahui satu grup bersama dengan Swedia dan Latvia.

Diduga laga sebelumnya skuad Indonesia berhasil menang dan jika sukses melawan Malaysia Indonesia akan menjadi juara grup.

Adapun Indonesia dan Malaysia dijadwalkan saling berhadapan Rabu 19 Oktober 2022 pukul 13.00 waktu setempat.

Sekedar informasi, Hanya 8 juara grup yang melaju ke babak perempat final.

Bagi tim yang tidak lolos Perempat Final akan tetap bertanding dengan tim yang tidak lolos lainnya untuk menentukan ranking secara keseluruhan.

Pemenang grup A akan bertemu juara Grup B, C vs D, E vs F, dan G vs H.

Sehingga Indonesia akan menunggu juara grup dari Ukraina, Hungaria, Mesir dan Jepang.

Babak Perempat Final akan terlaksana pada Kamis 20 Oktober 2022.

Menghadapi Malaysia akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup dan berhak lolos ke babak Perempat Final karena Malaysia juga menyapu bersih kemenangan atas Latvia dan Swedia.

Alwi Farhan Cs pun mempunyai kans untuk menjadi juara grup.

Telah bergulir sejak 1992, dalam perjalannya pebulutangkis Indonesia telah beberapa kali menjadi kampiun.

Tahun 2019 pun menjadi spesial bagi Indonesia karena berhasil meraih emas untuk kategori beregu.

Adapun Link live hasil Piala Suhandinata atau Kejuaraan Dunia Junior BWF tersedia diakhir artikel.

